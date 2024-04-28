Высоковольтную линию замкнуло в районе парка «Таганская слобода» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Замыкание высоковольтной линии в Екатеринбурге на улице Седова, 26, попало в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В момент ЧП очевидцы услышали небольшой взрыв и заметили яркую вспышку. После этого люди начали выбегать из парка «Таганская слобода». Также сообщалось о том, что в окрестных домах мигал свет.
На место происшествия прибыли пожарные.
В Екатеринбурге из-за сильного ветра 28 апреля падают остановки, деревья и летают светофоры.