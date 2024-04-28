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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Екатеринбурге замкнуло высоковольтную линию

Высоковольтную линию замкнуло в районе парка «Таганская слобода» в Екатеринбурге

28 апреля 2024, 14:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге замкнуло высоковольтную линию

В момент замыкания высоковольтной линии в Екатеринбурге произошла вспышка и был слышен сильный хлопок.

Замыкание высоковольтной линии в Екатеринбурге на улице Седова, 26, попало в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В момент ЧП очевидцы услышали небольшой взрыв и заметили яркую вспышку. После этого люди начали выбегать из парка «Таганская слобода». Также сообщалось о том, что в окрестных домах мигал свет.

На место происшествия прибыли пожарные.

В Екатеринбурге из-за сильного ветра 28 апреля падают остановки, деревья и летают светофоры.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Электричество#ЧП#Замыкание#Лэп#18+#Екатеринбург
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