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Published Сегодня, 05:59

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Екатеринбуржцы под дождем пришли на митинг в честь 1 мая

Екатеринбуржцы под дождем пришли на митинг в честь 1 мая

1 мая 2024, 05:59
Фото: Ура.ру
В центре Екатеринбурга собрались тысячи людей. Они пришли на празднование Первомая. Несмотря на дождь, граждане продолжали приходить.

По словам очевидцев, около «Екатеринбург Арены» собралось около двух тысяч граждан. Прибыл в том числе глава региона Евгений Куйвашев и спикер Заксо Людмила Бабушкина, пишет Ура.ру.

Пришло в том числе много молодежи, сообщили очевидцы с мест событий. Кроме митинга состоятся встречи с лучшими работниками и членами трудовых династий. В честь первого мая также запланированы субботники и торжественные встречи.

Напомним, что также 1 мая в Екатеринбурге проходят рейды ГИБДД.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Праздник#Дождь#Митинг#Шествие#Екатеринбург#1 мая
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