Екатеринбуржцы под дождем пришли на митинг в честь 1 мая

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
По словам очевидцев, около «Екатеринбург Арены» собралось около двух тысяч граждан. Прибыл в том числе глава региона Евгений Куйвашев и спикер Заксо Людмила Бабушкина, пишет Ура.ру.
Пришло в том числе много молодежи, сообщили очевидцы с мест событий. Кроме митинга состоятся встречи с лучшими работниками и членами трудовых династий. В честь первого мая также запланированы субботники и торжественные встречи.
Напомним, что также 1 мая в Екатеринбурге проходят рейды ГИБДД.