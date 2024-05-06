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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

На Крестный ход в Екатеринбурге вышли сотни человек

Сотни человек вышли на улицы Екатеринбурга во время Крестного хода

6 мая 2024, 08:28
Фото: Епархия Екатеринбурга

На Крестный ход в Екатеринбурге вышли сотни человек

Сотни жителей вышли на Крестный ход в Екатеринбурге 5 мая. Таким образом они отметили праздник Пасху.

Горожане вышли на улицы. Они прочитали молитвы и взяли с собой частицу Благодатного огня. Возглавлял Крестный ход митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Он отметил, что этот праздник очень важен для православных христиан, сообщили в Епархии Екатеринбурга.

Христос Воскресе! Имя победы — Воскресение Христово. Это не главная новость дня. Это главная правда нашей жизни, — добавил Евгений.
Фото: Епархия Екатеринбурга

Кроме того, митрополит Евгений поблагодарил юных музыкантов, сопровождавших праздничное шествие. После этого 18 барабанщиков, в том в числе сотни воспитанников Екатеринбургской дружины Братства Православных следопытов, получили в подарок куличи.

Напомним, что сперва в Свято-Троицком соборе в четыре часа дня состоялась Праздничная вечерня, а затем и Крестный ход. Горожане прошлись до Храма-на-Крови.

Благодатный огонь приедет в Екатеринбург
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Крестный ход#Пасха#Екатеринбург#Православные#Митрополит Евгений#Благодатный огонь
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