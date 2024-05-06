Сотни человек вышли на улицы Екатеринбурга во время Крестного хода

Кроме того, митрополит Евгений поблагодарил юных музыкантов, сопровождавших праздничное шествие. После этого 18 барабанщиков, в том в числе сотни воспитанников Екатеринбургской дружины Братства Православных следопытов, получили в подарок куличи.