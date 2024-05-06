Сотни человек вышли на улицы Екатеринбурга во время Крестного хода

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Горожане вышли на улицы. Они прочитали молитвы и взяли с собой частицу Благодатного огня. Возглавлял Крестный ход митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Он отметил, что этот праздник очень важен для православных христиан, сообщили в Епархии Екатеринбурга.
Христос Воскресе! Имя победы — Воскресение Христово. Это не главная новость дня. Это главная правда нашей жизни, — добавил Евгений.
Кроме того, митрополит Евгений поблагодарил юных музыкантов, сопровождавших праздничное шествие. После этого 18 барабанщиков, в том в числе сотни воспитанников Екатеринбургской дружины Братства Православных следопытов, получили в подарок куличи.
Напомним, что сперва в Свято-Троицком соборе в четыре часа дня состоялась Праздничная вечерня, а затем и Крестный ход. Горожане прошлись до Храма-на-Крови.