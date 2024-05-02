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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Крестный ход с благодатным огнем состоится в Екатеринбурге

Крестный ход с благодатным огнем состоится в Екатеринбурге

2 мая 2024, 13:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 5 мая запланирован крестный ход с Благодатным огнем. А в ночь с 4 на 5 мая в городе пройдут пасхальные службы.

Литургия пройдет во всех городских храмах в 23.30. В 00:00 будет совершен крестный ход под наставничеством митрополита Евгения.

Так, в Свято-Троицком соборе на четыре часа дня запланирована Праздничная вечерня, а затем и Крестный ход. Он продлится до Храма-на-Крови.

Все желающие горожане пройдут по главным центральным улицам города: Розы Люксембург, 8 Марта и другим магистралям.

Ранее сообщалось, что православные из областного центра привезут в город Благодатный огонь из Иерусалима.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Крестный ход#Литургия#Екатеринбург#Благодатный огонь#Божественная литургия
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