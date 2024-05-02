Крестный ход с благодатным огнем состоится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Литургия пройдет во всех городских храмах в 23.30. В 00:00 будет совершен крестный ход под наставничеством митрополита Евгения.
Так, в Свято-Троицком соборе на четыре часа дня запланирована Праздничная вечерня, а затем и Крестный ход. Он продлится до Храма-на-Крови.
Все желающие горожане пройдут по главным центральным улицам города: Розы Люксембург, 8 Марта и другим магистралям.
Ранее сообщалось, что православные из областного центра привезут в город Благодатный огонь из Иерусалима.