Ураганный ветер приближается к Свердловской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ветер в этот день может усилиться до 22 метров в секунду, предупредили в региональном МЧС.
Во время такой погоды рекомендуется следовать советам спасателей — не прятаться от ветра под деревьями, рекламными щитами и электропроводами. Лучше для этих целей подойдут пешеходный переход, подъезд или метро.
Ранее сообщалось, что четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле. Также прогнозируется сильный ветер.