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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Ураганный ветер приближается к Свердловской области

Ураганный ветер приближается к Свердловской области

7 мая 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Ураганный ветер накроет Свердловскую область 8 мая. Прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

Ветер в этот день может усилиться до 22 метров в секунду, предупредили в региональном МЧС.

Во время такой погоды рекомендуется следовать советам спасателей — не прятаться от ветра под деревьями, рекламными щитами и электропроводами. Лучше для этих целей подойдут пешеходный переход, подъезд или метро.

Ранее сообщалось, что четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле. Также прогнозируется сильный ветер.

Свердловскую область ждет мокрый снег и заморозки
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Спасатели#Снег#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
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