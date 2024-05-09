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Published Сегодня, 07:12

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В Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар в квартире и дебош в подъезде

Человек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле

9 мая 2024, 07:12
Фото: МЧС Свердловской области

В Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар в квартире и дебош в подъезде

Жители Нижнего Тагила рассказали о дебошире, который 9 мая на улице Полярной, 4 сжег квартиру. Также он выломал дверь и электрический щиток в подъезде.

Местный житель Антон рассказал TagilCity.ru, что в результате ЧП соседи остались залиты водой и без света — такими оказались последствия тушения пожара в квартире.

 

Этот мужчина вел себя неадекватно, после поджога он еще и ломился в двери соседей. Полицейские опросили его и отпустили, — поделился с TagilCity.ru Антон.

 

По данным МЧС в пожаре пострадало домашнее имущество на площади четыре квадратных метра. О пожаре спасателям стало известно в 8 часов утра 9 мая.

 

Мебель выгорела в квартире на четвертом этаже дома. Пожар тушили 19 огнеборцев. Одного человека выводили по лестнице из дома сами спасатели. Пострадавшему потребовался дыхательный аппарат.

 

До прибытия пожарных 15 человек, в том числе ребенка, эвакуировались из дома самостоятельно. Пламя было успешно потушено. Ответ от полиции ожидается.

 

Напомним, что 8 мая в Алапаевске произошел крупный пожар. Горело два дома, а также надворные постройки.

Горят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске
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