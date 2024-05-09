Человек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар в квартире и дебош в подъезде

Жители Нижнего Тагила рассказали о дебошире, который 9 мая на улице Полярной, 4 сжег квартиру. Также он выломал дверь и электрический щиток в подъезде.