Человек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Местный житель Антон рассказал TagilCity.ru, что в результате ЧП соседи остались залиты водой и без света — такими оказались последствия тушения пожара в квартире.
Этот мужчина вел себя неадекватно, после поджога он еще и ломился в двери соседей. Полицейские опросили его и отпустили, — поделился с TagilCity.ru Антон.
По данным МЧС в пожаре пострадало домашнее имущество на площади четыре квадратных метра. О пожаре спасателям стало известно в 8 часов утра 9 мая.
Мебель выгорела в квартире на четвертом этаже дома. Пожар тушили 19 огнеборцев. Одного человека выводили по лестнице из дома сами спасатели. Пострадавшему потребовался дыхательный аппарат.
До прибытия пожарных 15 человек, в том числе ребенка, эвакуировались из дома самостоятельно. Пламя было успешно потушено. Ответ от полиции ожидается.
Напомним, что 8 мая в Алапаевске произошел крупный пожар. Горело два дома, а также надворные постройки.