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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

Неизвестный в Екатеринбурге пытался ограбить пункт выдачи Wildberries

Неизвестный в Екатеринбурге пытался ограбить пункт выдачи Wildberries

10 мая 2024, 12:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить пункт выдачи Wildberries. Инцидент произошел на улице Пехотинцев ночью 10 мая 2024 года.

Мужчина выламывал входную дверь в ПВЗ и пытался сломать руками и ногами сигнализацию, пишет Е1.

Вскоре злоумышленник понял, что проникнуть внутрь ему не удастся, и убежал. По словам очевидца, из пункта выдачи ничего не украдено. Предположительно, он испугался видеонаблюдения.

Напомним, 2 мая 2024 года в Нижнем Тагиле посетитель сетевого супермаркета украл из кассы наличные деньги, после чего скрылся. Сумма ущерба — 37 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию и надеются, что грабитель вернет деньги сам.

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#Елизавета Зиборова#Криминал#Ограбление#Преступление#ЧП#Видеонаблюдение#Сигнализация#Пункт выдачи#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент
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