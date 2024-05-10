Неизвестный в Екатеринбурге пытался ограбить пункт выдачи Wildberries

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Мужчина выламывал входную дверь в ПВЗ и пытался сломать руками и ногами сигнализацию, пишет Е1.
Вскоре злоумышленник понял, что проникнуть внутрь ему не удастся, и убежал. По словам очевидца, из пункта выдачи ничего не украдено. Предположительно, он испугался видеонаблюдения.
Напомним, 2 мая 2024 года в Нижнем Тагиле посетитель сетевого супермаркета украл из кассы наличные деньги, после чего скрылся. Сумма ущерба — 37 тысяч рублей.
Сотрудники торговой точки обратились в полицию и надеются, что грабитель вернет деньги сам.