Регистрация участников на ИННОПРОМ-2024 стартовала в Екатеринбурге

По словам организаторов, количество участников предстоящего мероприятия побьет все рекорды: число желающих представить свою продукцию и стенды превышает допустимое количество мест. В этом году ИННОПРОМ пройдет в столице Свердловской области уже в 14 раз и планирует принять свыше 45 тысяч гостей.