Регистрация участников на ИННОПРОМ-2024 стартовала в Екатеринбурге

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Updated Сегодня, 05:22
Наибольший интерес к участию в международной выставке проявляют страны, переориентировавшие свою экономику на плодотворное сотрудничество с Россией и дружественными ей странами. Сюда относятся, например, страны Персидского залива и Азии. Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организаторам ИННОПРОМ-2024 создать для гостей мероприятия комфортные условия пребывания.
Положительные эмоции наших гостей позволят им получить высокие результаты от участия. Благодаря этому они захотят вернуться в регион не только как туристы, но и как деловые партнеры, — заявил губернатор.
Страной-партнером международного события станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ключевыми темами сотрудничества станут проекты по развитию промышленности, созданию новых технологий, химико-фармацевтических, биомедицинских продуктов. Будет обсуждаться возможность проведения совместных научных исследований, подготовка квалифицированного персонала для ядерно-медицинской отрасли ОАЭ, расширение туристических направлений и дизайнерских решений. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы спортивной кооперации, обучение тренерского состава, проведение товарищеских матчей по футболу и другим видам командных игр.
Мы планируем расширить сотрудничество с нашим партнером в самых разных областях. Уверен, что наше партнерство будет плодотворным и взаимовыгодным, — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
В рамках ИННОПРОМ-2024 пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ», на котором обсудят итоги уже стартовавших совместных программ.
На сегодняшний день уже определены несколько предприятий, желающих представить Свердловскую область на промышленной выставке.
Стенд Среднего Урала — это наша визитная карточка. Посещение этой площадки представителями других стран дает региону и стране в целом продвинуть представленную продукцию на мировой рынок. Развитие межрегиональной кооперации и усиление наших брендов в числе приоритетов политики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, — сообщал заместитель главы региона Дмитрий Ионин.
Отметим, первыми для участие в ИННОПРОМ заявлены компании машиностроительной, химической, энергетической отраслей и сферы информационных технологий. Отбор предприятий, которые получат право бесплатно экспонироваться на выставке, продолжается. Так, недавно стартовали презентации представителей сферы народных художественных промыслов (НХП).
Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию народных художественных промыслов в регионе. Возможности государственной поддержки на сегодняшний день все больше расширяются, в том числе в свете взятого курса на увеличение доли креативной экономики в структуре ВВП Среднего Урала. Помощь затрагивает финансовую сторону, в том числе субсидии на возмещение затрат, связанных с производством. Например, закупка сырья, материалов или оплата энергоносителей. Предусмотрены и нефинансовые меры поддержки. Сюда можно отнести консультации по организации и расширению деятельности мастерских и производств, а также содействие в продвижении продукции, — заявлял министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
По словам организаторов, количество участников предстоящего мероприятия побьет все рекорды: число желающих представить свою продукцию и стенды превышает допустимое количество мест. В этом году ИННОПРОМ пройдет в столице Свердловской области уже в 14 раз и планирует принять свыше 45 тысяч гостей.