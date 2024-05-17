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Штурмовик из Нижней Салды погиб на СВО

В Нижней Салде простились с погибшим на СВО штурмовиком

17 мая 2024, 07:29
Фото: «Городской вестник»

Штурмовик из Нижней Салды погиб на СВО

В Нижней Салде состоялась церемония прощания с Георгием Берианидзе. Мужчина погиб в ходе СВО.

Георгий был командиром взвода в штурмовом отряде. Он скончался 21 марта во время боя под Авдеевкой, сообщает «Городской вестник».

В описании подвига бойца сказано, что он 21 марта, находясь под обстрелами противника проявил мужество и отвагу. Действовал мужчина в составе штурмового отряда.

Фото: «Городской вестник»

В частности, мужчина лично принимал участие в штурме позиций врага. Он выполнил задачу, заняв огневой рубеж. Отмечается, что противник потерял в результате важный пункт и понес значительные потери. Кроме всего прочего, Георгий во время службы проявлял профессиональные навыки и умения.

Напомним, ранее в Асбесте простились с еще одним погибшим на СВО бойцом. Сергей Коротаев перестал выходить на связь в сентябре 2023 года. Однако похоронить его удалось только сейчас.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Смерть#Похороны#Военный#18+#Екатеринбург#Боец#СВО
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