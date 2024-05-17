В Нижней Салде простились с погибшим на СВО штурмовиком

В частности, мужчина лично принимал участие в штурме позиций врага. Он выполнил задачу, заняв огневой рубеж. Отмечается, что противник потерял в результате важный пункт и понес значительные потери. Кроме всего прочего, Георгий во время службы проявлял профессиональные навыки и умения.