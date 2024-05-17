В Нижней Салде простились с погибшим на СВО штурмовиком

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Георгий был командиром взвода в штурмовом отряде. Он скончался 21 марта во время боя под Авдеевкой, сообщает «Городской вестник».
В описании подвига бойца сказано, что он 21 марта, находясь под обстрелами противника проявил мужество и отвагу. Действовал мужчина в составе штурмового отряда.
В частности, мужчина лично принимал участие в штурме позиций врага. Он выполнил задачу, заняв огневой рубеж. Отмечается, что противник потерял в результате важный пункт и понес значительные потери. Кроме всего прочего, Георгий во время службы проявлял профессиональные навыки и умения.
Напомним, ранее в Асбесте простились с еще одним погибшим на СВО бойцом. Сергей Коротаев перестал выходить на связь в сентябре 2023 года. Однако похоронить его удалось только сейчас.