«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле

Сами вожатые и пионеры, в свою очередь, делились с молодым поколением своими воспоминаниями о том, как строилась жизнь пионера в их года. Среди выступающих была Яна Кешинцева, которая сейчас руководит «Движением Первых» в Нижнем Тагиле. Она пригласила пионеров повязать юнтовцам галстуки.