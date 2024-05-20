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В Нижнем Тагиле пионеры-ветераны отметили День пионерии

«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле

20 мая 2024, 16:41
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пионеры-ветераны отметили День пионерии

20 мая в Нижнем Тагиле прошел концерт, посвященный Дню пионерии. Сейчас он носит неофициальное название День детских организаций. TagilCity.ru побывал на праздновании и подготовил фоторепортаж с ноткой ностальгии.

День пионерии советские школьники отмечали ежегодно 19 мая. В эту дату Всероссийская конференция комсомола в 1922 году приняла решение о создании отрядов пионеров. Так, история пионерии началась более ста лет назад. Традиционно у пионеров была большая занятость, особенно в послевоенное время.

Занимались профилактикой болезней, которые гуляли по всему городу. Делились техническими знаниями в школах, контролировали учебу в школах. Не буду вдаваться в историю. Что вы помните из детства? Я помню вожатых, которые не давали спокойно жить. Слеты, сборы, тимуровская работа и бесконечная пионерская деятельность, — отметил в своей речи председатель нижнетагильского «Совета ветеранов ВЛКСМ» Валерий Алиев.

Всех присутствующих поприветствовала директор ГДДЮТ Оксана Михневич, она произнесла свое пожелание.

Я благодарна тому, что знакома со многими из вас. Давайте будем долго жить и никогда не болеть, по-пионерски, — сказала директор ГДДЮТ.
Фото: tagilcity.ru

Педагоги городского дворца детского и юношеского творчества также поздравили пионеров и выступили перед ветеранами с творческим номером.

Фото: tagilcity.ru

На торжественном событии дети из «Движения Первых» рассказали присутствующим о себе и своей деятельности, а также подарили пионерам-ветеранам творческие сюрпризы. На сцене выступили коллективы ГДДЮТ.

Фото: tagilcity.ru

Среди выступающих зрителям особенно запомнился танцевальный дуэт «Бусинки» — совсем юные артисты исполнили номер в русском народном стиле.

Фото: tagilcity.ru

Сами вожатые и пионеры, в свою очередь, делились с молодым поколением своими воспоминаниями о том, как строилась жизнь пионера в их года. Среди выступающих была Яна Кешинцева, которая сейчас руководит «Движением Первых» в Нижнем Тагиле. Она пригласила пионеров повязать юнтовцам галстуки.

Фото: tagilcity.ru

На сцену под торжественную музыку вынесли и установили пионерское знамя. Присутствующие в это время встречали его характерным жестом — пионерским салютом. На протяжении всего праздника на экране демонстрировались архивные кадры пионерского штаба Нижнего Тагила, на которых присутствующие наверняка узнали себя.

Фото: tagilcity.ru
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