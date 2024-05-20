«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:44
День пионерии советские школьники отмечали ежегодно 19 мая. В эту дату Всероссийская конференция комсомола в 1922 году приняла решение о создании отрядов пионеров. Так, история пионерии началась более ста лет назад. Традиционно у пионеров была большая занятость, особенно в послевоенное время.
Занимались профилактикой болезней, которые гуляли по всему городу. Делились техническими знаниями в школах, контролировали учебу в школах. Не буду вдаваться в историю. Что вы помните из детства? Я помню вожатых, которые не давали спокойно жить. Слеты, сборы, тимуровская работа и бесконечная пионерская деятельность, — отметил в своей речи председатель нижнетагильского «Совета ветеранов ВЛКСМ» Валерий Алиев.
Всех присутствующих поприветствовала директор ГДДЮТ Оксана Михневич, она произнесла свое пожелание.
Я благодарна тому, что знакома со многими из вас. Давайте будем долго жить и никогда не болеть, по-пионерски, — сказала директор ГДДЮТ.
Педагоги городского дворца детского и юношеского творчества также поздравили пионеров и выступили перед ветеранами с творческим номером.
На торжественном событии дети из «Движения Первых» рассказали присутствующим о себе и своей деятельности, а также подарили пионерам-ветеранам творческие сюрпризы. На сцене выступили коллективы ГДДЮТ.
Среди выступающих зрителям особенно запомнился танцевальный дуэт «Бусинки» — совсем юные артисты исполнили номер в русском народном стиле.
Сами вожатые и пионеры, в свою очередь, делились с молодым поколением своими воспоминаниями о том, как строилась жизнь пионера в их года. Среди выступающих была Яна Кешинцева, которая сейчас руководит «Движением Первых» в Нижнем Тагиле. Она пригласила пионеров повязать юнтовцам галстуки.
На сцену под торжественную музыку вынесли и установили пионерское знамя. Присутствующие в это время встречали его характерным жестом — пионерским салютом. На протяжении всего праздника на экране демонстрировались архивные кадры пионерского штаба Нижнего Тагила, на которых присутствующие наверняка узнали себя.