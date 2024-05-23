Отпуск-2024. Дорогой Сочи, подешевевший Дубай и популярный Китай

По данным издания, на данный момент, можно отправиться в Сочи 10 июня в отель на три звезды на неделю за 140 тысяч рублей. И это предлагается стандартный номер без балкона. А вот тур в начале августа обойдется уже в 173 тысячи рублей. Отдых в Краснодарском крае в августе выходит дороже на 23% аналогичного тура в июне. При этом даже не стоит мечтать о закрытой территории, развлечениях и собственном пляже.