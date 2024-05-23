Отпуск-2024. Дорогой Сочи, подешевевший Дубай и популярный Китай

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Система «все включено» в России не так широко распространена. Большинство отелей придерживаются традиционного проживания, когда все отдельно. Ранее в стоимость включали только завтраки. Однако теперь ситуация изменилась. По данным туроператоров, около 30% запросов на отдых в Сочи делаются именно на систему «все включено».
В Сочи отели к этому пока не совсем готовы. Так, например, в Сочи только 5-6% из них готовы предложить систему. При этом на отдых в июне уже заказаны 50-60% номеров. А на август свободных мест не осталось совсем. По этой причине стоимость отдыха в середине июля может вырасти, пишет «Новые известия».
По данным издания, на данный момент, можно отправиться в Сочи 10 июня в отель на три звезды на неделю за 140 тысяч рублей. И это предлагается стандартный номер без балкона. А вот тур в начале августа обойдется уже в 173 тысячи рублей. Отдых в Краснодарском крае в августе выходит дороже на 23% аналогичного тура в июне. При этом даже не стоит мечтать о закрытой территории, развлечениях и собственном пляже.
Однако есть и риски сильно переплатить, если ошибиться с выбором даты. Например, если выбрать 7, а не 6 ночей, то цена может сильно отличаться.
При этом в 2024 году растет спрос на отдых в Китай. Он сейчас находится на 4 месте среди заграничных направлений. В стране предлагаются экскурсионные туры, а также пляжный отдых. При этом стоимость отдыха в отеле 5 звезд начинается от 135 тысяч на 7 дней на двоих. Но планировать поездку советуют заранее.
В Дубай наоборот туры стали дешевле. Причем в два раза. Это случилось после майских праздников. По ценам отдых сравним с Сочи. Однако отели предлагаются более комфортабельные. Только не стоит забывать, что в стране летом экстремально жарко.
Цена на отдых в Краснодарском крае в 2024 году уже сравнима с заграницей. Однако по комфортабельности места проживания пока не дотягивают до тех, что предлагаются за границей. К тому же есть риск значительно переплатить.
Ранее TagilCity.ru рассказывал, во сколько обойдется летний отдых в Турции в 2024 году.