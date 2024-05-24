9 сотрудников ДГБ Нижнего Тагила получили награды Законодательного собрания

Благодарственные письма за вклад в оказание медицинской помощи детям получили девять сотрудников ДГБ Нижнего Тагила, среди которых заведующая физиотерапевтическим отделением Анастасия Салькова, заведующая педиатрическим отделением №1 Анастасия Шуткина и старшая медицинская сестра отделения по организации помощи детям в дошкольно-школьных учреждениях №2 в поликлинике на улице Наталья Скрябина.