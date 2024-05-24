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Медики детской больницы Нижнего Тагила получили благодарственные письма ЗакСо

9 сотрудников ДГБ Нижнего Тагила получили награды Законодательного собрания

24 мая 2024, 05:26
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Медики детской больницы Нижнего Тагила получили благодарственные письма ЗакСо

Торжественное вручение благодарственных писем девяти медикам Детской больницы Нижнего Тагила прошло 23 мая 2024 года в поликлинике на Вагонке. Награждение провел депутат Законодательного Собрания Свердловской области, исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин.

Благодарственные письма за вклад в оказание медицинской помощи детям получили девять сотрудников ДГБ Нижнего Тагила, среди которых заведующая физиотерапевтическим отделением Анастасия Салькова, заведующая педиатрическим отделением №1 Анастасия Шуткина и старшая медицинская сестра отделения по организации помощи детям в дошкольно-школьных учреждениях №2 в поликлинике на улице Наталья Скрябина.

Владимир Рощупкин от имени всех депутатов областного Законодательного собрания поблагодарил медиков Детской больницы за их нелегкий, но важный труд:

«Вы приносите людям радость, потому что для семьи главное — здоровье детей, а после ваших приемов оно, несомненно, становится лучше и крепче. Большое вам спасибо за ваш труд, за то, что вы есть. В будущем детские поликлиники ждет только развитие, а мы будем этому способствовать и помогать».
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Отметим, в ответ за ранее оказанную помощь в оснащении отделения реабилитации в стационаре депутат получил благодарственное письмо из рук главного врача Детской больницы Дмитрия Клейменова.

Ранее TagilCity.ru сообщал о замене лифта в детской поликлинике на ГГМ в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов
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