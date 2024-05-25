Закидывал камнями и издевался: мужчина избил собаку на улице в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Разборки с собственным псом местный житель устроил в пятницу, 24 мая, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».
Мужчина кидал в щенка камнями, а затем таскал его за холку. Животное несколько раз вырывалось и убегало к прохожим, но потом все же возвращалось к хозяину. Окружающие протестовали, но только на словах. За собаку так никто и не вступился.
В дело вмешались сотрудники полиции: молодого человека вызвали в отделение, где с ним провели профилактическую беседу.
Ранее в Новоуральске живодер учинил жестокую расправу над щенками на глазах двухлетнего сына.