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В Каменске-Уральском мужчина закидал собаку камнями на глазах прохожих

Закидывал камнями и издевался: мужчина избил собаку на улице в Каменске-Уральском

25 мая 2024, 08:12
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском мужчина закидал собаку камнями на глазах прохожих

Очевидцы в Каменске-Уральском пришлось наблюдать за избиением щенка на улице Олега Кошевого.

Разборки с собственным псом местный житель устроил в пятницу, 24 мая, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».

Мужчина кидал в щенка камнями, а затем таскал его за холку. Животное несколько раз вырывалось и убегало к прохожим, но потом все же возвращалось к хозяину. Окружающие протестовали, но только на словах. За собаку так никто и не вступился.

В дело вмешались сотрудники полиции: молодого человека вызвали в отделение, где с ним провели профилактическую беседу.

Ранее в Новоуральске живодер учинил жестокую расправу над щенками на глазах двухлетнего сына.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Избиение#Полиция#Собака#Очевидцы#18+#Екатеринбург
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