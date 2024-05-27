К концу года в Нижнем Тагиле полноценно заработает гидротехническое сооружение

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На место для инспектирования прибыл замглавы мэра Егор Копысов, отметили в администрации.
Капремонт начался два года назад, летом. За этот период рабочие ООО «Астра-групп» провели работы по очистке от различных частиц. Водолазы откачали слой песка, а также привели в порядок сооружения паводкового водосброса. Сейчас же проводится ремонт сооружения водозабора.
Отмечается, что до начала капремонта гидротехническое сооружение не могло работать в полную силу. Все работы в рамках регионального проекта обещали провести в течение трех лет. Все работы планируют завершить до конца нынешнего года. Цена проведения работ — свыше 200 млн.
Ранее сообщалось, что на капремонт подвала школы №2 в Нижнем Тагиле выделили 4,5 млн рублей.