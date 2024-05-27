К концу года в Нижнем Тагиле полноценно заработает гидротехническое сооружение

Капремонт начался два года назад, летом. За этот период рабочие ООО «Астра-групп» провели работы по очистке от различных частиц. Водолазы откачали слой песка, а также привели в порядок сооружения паводкового водосброса. Сейчас же проводится ремонт сооружения водозабора.