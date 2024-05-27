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К концу года в Нижнем Тагиле полноценно заработает гидротехническое сооружение

К концу года в Нижнем Тагиле полноценно заработает гидротехническое сооружение

27 мая 2024, 11:16
Фото: Администрация Нижнего Тагила
На гидротехническом сооружении Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле начался последний этап ремонта.

На место для инспектирования прибыл замглавы мэра Егор Копысов, отметили в администрации.

Капремонт начался два года назад, летом. За этот период рабочие ООО «Астра-групп» провели работы по очистке от различных частиц. Водолазы откачали слой песка, а также привели в порядок сооружения паводкового водосброса. Сейчас же проводится ремонт сооружения водозабора.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Отмечается, что до начала капремонта гидротехническое сооружение не могло работать в полную силу. Все работы в рамках регионального проекта обещали провести в течение трех лет. Все работы планируют завершить до конца нынешнего года. Цена проведения работ — свыше 200 млн.

Ранее сообщалось, что на капремонт подвала школы №2 в Нижнем Тагиле выделили 4,5 млн рублей.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Администрация#Ремонт#Работы#Екатеринбург#Водолазы#Песок
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