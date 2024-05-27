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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

Убыль жителей Свердловской области ускорилась на 20%

Убыль жителей Свердловской области ускорилась на 20%

27 мая 2024, 13:43
Фото: 1MI
На 20% за последний год ускорился показатель убыли населения Свердловской области. Таким образом, в регионе уже девятый год подряд умирает больше людей.

Число смертности выше, чем рождаемости, причем в 1,6 раза. Отмечается, что в первом квартале нынешнего года в регионе из жизни ушло 15 406 человек, а родилось почти 10 тысяч, передает Свердловскстат.

За период с начала года по март 2023-го скончалось почти 15 тысяч граждан, а родилось 9676 малышей.

А за 30 лет население региона росло лишь в 1990, а также в период 9-12 лет назад. После этого убыль населения всегда превышала рождаемость.

Напомним, что свердловчане чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Рождаемость#Население#Смертность#18+#Екатеринбург#Убыль населения
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