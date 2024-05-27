Убыль жителей Свердловской области ускорилась на 20%

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Число смертности выше, чем рождаемости, причем в 1,6 раза. Отмечается, что в первом квартале нынешнего года в регионе из жизни ушло 15 406 человек, а родилось почти 10 тысяч, передает Свердловскстат.
За период с начала года по март 2023-го скончалось почти 15 тысяч граждан, а родилось 9676 малышей.
А за 30 лет население региона росло лишь в 1990, а также в период 9-12 лет назад. После этого убыль населения всегда превышала рождаемость.
Напомним, что свердловчане чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии.