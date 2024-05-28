Молиться за победу два дня будут жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В их числе уральская столица. Помолиться свердловчанам предлагается в Храме-на-Крови. Сюда прибудут Казанская икона Божьей Матери и ковчег с деталью Пояса Богородицы.
Пения, а также молитвы, запланированы на 29 и 30 мая. Приглашаются все желающие. Начало запланировано на 8:30, после пройдет Божественная литургия, отметили в пресс-службе Патриарха Московского.
Напомним, что первый подобный молебен в Нижнем Тагиле и не только прошел в 2023 году.