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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Святыни везут в Екатеринбург в честь Всероссийского молебна

Молиться за победу два дня будут жители Екатеринбурга

28 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI

Святыни везут в Екатеринбург в честь Всероссийского молебна

В Екатеринбург едут святыни. Сюда они прибудут в честь Всероссийского молебена о Победе. Он состоится в 52 российских городах.

В их числе уральская столица. Помолиться свердловчанам предлагается в Храме-на-Крови. Сюда прибудут Казанская икона Божьей Матери и ковчег с деталью Пояса Богородицы.

Пения, а также молитвы, запланированы на 29 и 30 мая. Приглашаются все желающие. Начало запланировано на 8:30, после пройдет Божественная литургия, отметили в пресс-службе Патриарха Московского.

Напомним, что первый подобный молебен в Нижнем Тагиле и не только прошел в 2023 году.

Молебен о Победе пройдет в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Общество#Молебен#Молитва#Прихожане#Екатеринбург#Божественная литургия
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