Актер Алексей Панин внесен в реестр террористов

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Обновленный список размещен на сайте Росфинмониторинга. Также в перечне террористов оказалась представительница СМИ от издания SOTA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Анна Лойко.
Закон гласит, что люди из этого списка не могут пользоваться российскими банковскими услугами. Им не разрешается заводить счета в банках, пользоваться деньгами с карт и так далее.
Напомним, что в феврале Панин был заочно арестован. Дело в его отношении возбудили в мае прошлого года, он был объявлен в розыск. Причины — высказывание артиста по поводу взрыва на Крымском мосту.
Ранее неопятидесятник из Свердловской области попал в этот же реестр.