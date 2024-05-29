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Актер Алексей Панин внесен в реестр террористов

Актер Алексей Панин внесен в реестр террористов

29 мая 2024, 13:51
Фото: 1MI
Артиста Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов.

Обновленный список размещен на сайте Росфинмониторинга. Также в перечне террористов оказалась представительница СМИ от издания SOTA* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Анна Лойко.

Закон гласит, что люди из этого списка не могут пользоваться российскими банковскими услугами. Им не разрешается заводить счета в банках, пользоваться деньгами с карт и так далее.

Напомним, что в феврале Панин был заочно арестован. Дело в его отношении возбудили в мае прошлого года, он был объявлен в розыск. Причины — высказывание артиста по поводу взрыва на Крымском мосту.

Ранее неопятидесятник из Свердловской области попал в этот же реестр.

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