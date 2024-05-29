Экодом «Народный» научил жителей Качканара перерабатывать пластик

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Велошредер для измельчения пластиковых крышек, прибор «ПЭТБОТ» для изготовления 3D-нити из ПЭТ-бутылок, 3D-принтер и термопресс для изготовления сувениров из измельченного пластика — оборудование, которое привез тагильский экодом в Качканар специально для фестиваля «ЕВРАЗ: Люди будущего».
Это первый опыт, когда мы проводим мастер-классы так далеко от экодома. 4 июня подобный праздник пройдет в Нижнем Тагиле, и мы также планируем принять в нем участие с оборудованием, нашими помощниками будут ребята из школы №100, которые уже умеют работать с термопрессом, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Проект детских социальных инициатив, реализующийся в Нижнем Тагиле и Качканаре, создан для вовлечения молодежи в процесс развития родных городов. Ежегодно в нем принимают участие свыше 200 школьников. Так, в двух образовательных учреждениях Нижнего Тагила в течение учебного года школьники и педагоги проводили сбор пластика. В Центре образования № 1 ребята решили проблему одноразовой посуды: ее направили на местное предприятие по производству полимерпесчаной плитки. А в школе № 100 был реализован собственный проект по переработке полиэтиленовых пакетов. При помощи термопресса ученики делали из них папки для бумаг и картхолдеры.
Отметим, в 2024 году учащимися было разработано и реализовано 23 социальных инициативы. Среди них две программы экологической направленности, где куратором выступил региональный оператор — компания «Рифей».
Ранее TagilCity.ru сообщал о присвоении экодому «Народный» в Нижнем Тагиле статуса многофункционального центра.