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Экодом «Народный» научил жителей Качканара перерабатывать пластик

Экодом «Народный» научил жителей Качканара перерабатывать пластик

29 мая 2024, 06:57
Фото: «Рифей»
Команда экодома «Народный» привезла в Качканар оборудование по измельчению крышечек и изготовлению из них новых изделий. Благодаря этому жители города смогли принять участие в мастер-классах, познакомиться с процессом переработки пластика и узнали, что такое экономика замкнутого цикла.

Велошредер для измельчения пластиковых крышек, прибор «ПЭТБОТ» для изготовления 3D-нити из ПЭТ-бутылок, 3D-принтер и термопресс для изготовления сувениров из измельченного пластика — оборудование, которое привез тагильский экодом в Качканар специально для фестиваля «ЕВРАЗ: Люди будущего».

Это первый опыт, когда мы проводим мастер-классы так далеко от экодома. 4 июня подобный праздник пройдет в Нижнем Тагиле, и мы также планируем принять в нем участие с оборудованием, нашими помощниками будут ребята из школы №100, которые уже умеют работать с термопрессом, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Проект детских социальных инициатив, реализующийся в Нижнем Тагиле и Качканаре, создан для вовлечения молодежи в процесс развития родных городов. Ежегодно в нем принимают участие свыше 200 школьников. Так, в двух образовательных учреждениях Нижнего Тагила в течение учебного года школьники и педагоги проводили сбор пластика. В Центре образования № 1 ребята решили проблему одноразовой посуды: ее направили на местное предприятие по производству полимерпесчаной плитки. А в школе № 100 был реализован собственный проект по переработке полиэтиленовых пакетов. При помощи термопресса ученики делали из них папки для бумаг и картхолдеры.

Отметим, в 2024 году учащимися было разработано и реализовано 23 социальных инициативы. Среди них две программы экологической направленности, где куратором выступил региональный оператор — компания «Рифей».

Ранее TagilCity.ru сообщал о присвоении экодому «Народный» в Нижнем Тагиле статуса многофункционального центра.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Школьники#Проект#Отходы#Образование#Технологии#Качканар#Инициатива#Многофункциональный центр#Пластик#Мастер-классы#Экодом
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