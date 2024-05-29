Экодом «Народный» научил жителей Качканара перерабатывать пластик

Проект детских социальных инициатив, реализующийся в Нижнем Тагиле и Качканаре, создан для вовлечения молодежи в процесс развития родных городов. Ежегодно в нем принимают участие свыше 200 школьников. Так, в двух образовательных учреждениях Нижнего Тагила в течение учебного года школьники и педагоги проводили сбор пластика. В Центре образования № 1 ребята решили проблему одноразовой посуды: ее направили на местное предприятие по производству полимерпесчаной плитки. А в школе № 100 был реализован собственный проект по переработке полиэтиленовых пакетов. При помощи термопресса ученики делали из них папки для бумаг и картхолдеры.