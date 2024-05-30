Депутат Александр Колесников назвал парламентариев лучшими людьми города

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Заявление он сделал на комиссии по бюджету в гордуме, когда у него завязался спор с замглавы города Андреем Корюковым, пишет «КП-Екатеринбург».
Не надо мне врать. В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный. Извольте корректно отвечать нам, — сказал парламентарий.
Небольшая ссора произошла из-за дороги к школе. Ее долго не могут отремонтировать.
Недавно Колесников призывал вернуть УрФУ в Екатеринбурге имя Сергея Кирова. Сейчас институт назван в честь Ельцина.