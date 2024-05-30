tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Депутат Александр Колесников назвал парламентариев лучшими людьми города

Депутат Александр Колесников назвал парламентариев лучшими людьми города

30 мая 2024, 13:44
Фото: 1MI
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о депутатах, назвав их лучшими людьми города.

Заявление он сделал на комиссии по бюджету в гордуме, когда у него завязался спор с замглавы города Андреем Корюковым, пишет «КП-Екатеринбург».

Не надо мне врать. В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный. Извольте корректно отвечать нам, — сказал парламентарий.

Небольшая ссора произошла из-за дороги к школе. Ее долго не могут отремонтировать.

Недавно Колесников призывал вернуть УрФУ в Екатеринбурге имя Сергея Кирова. Сейчас институт назван в честь Ельцина.

Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат предложил новую мотивацию для школьниковДепутат свердловского ЗакСо продал свои аптеки
#Дарья Сорокина#Общество#Дорога#Город#Школа#Депутаты#Ремонт#Чиновник#Александр Колесников#Люди#Спор#Екатеринбург#Гордума
Подпишитесь
Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы
Сегодня, 13:58
Картофель в Свердловской области резко подорожал
Сегодня, 12:03
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО
Сегодня, 11:25
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07
"