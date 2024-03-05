В Екатеринбурге предлагают вернуть УрФУ имя Кирова

Напомним, что депутат Колесников знаменит резонансными высказываниями. Ранее он предлагал увеличить тарифы в автобусах. А если такое решение людям не понравится, то он предложил им «ходить пешком». Свое предложение он аргументировал тем, что мы живем при капитализме.