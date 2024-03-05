В Екатеринбурге предлагают вернуть УрФУ имя Кирова

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В настоящий момент вуз носит имя Бориса Ельцина. Коллеги стали возражать, а Колесников в ответ сказал им «надо». Все это происходило на заседании по вопросу об освобождении одного кампуса вуза от налога на землю.
Напомним, что депутат Колесников знаменит резонансными высказываниями. Ранее он предлагал увеличить тарифы в автобусах. А если такое решение людям не понравится, то он предложил им «ходить пешком». Свое предложение он аргументировал тем, что мы живем при капитализме.
К слову, от налога на два года один кампус вуза не освободили. К такому решению парламентарии пришли после заседания.