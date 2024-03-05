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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Депутат призвал вернуть УрФУ в Екатеринбурге имя Кирова

В Екатеринбурге предлагают вернуть УрФУ имя Кирова

5 марта 2024, 10:28
Фото: 1MI

Депутат призвал вернуть УрФУ в Екатеринбурге имя Кирова

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников призвал УрФУ вернуть институту имя советского деятеля Сергея Кирова.

В настоящий момент вуз носит имя Бориса Ельцина. Коллеги стали возражать, а Колесников в ответ сказал им «надо». Все это происходило на заседании по вопросу об освобождении одного кампуса вуза от налога на землю.

Напомним, что депутат Колесников знаменит резонансными высказываниями. Ранее он предлагал увеличить тарифы в автобусах. А если такое решение людям не понравится, то он предложил им «ходить пешком». Свое предложение он аргументировал тем, что мы живем при капитализме.

К слову, от налога на два года один кампус вуза не освободили. К такому решению парламентарии пришли после заседания.

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#Общество#Заседание#Депутат#Предложение#Борис Ельцин#УрФУ#Александр Колесников#Университет#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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