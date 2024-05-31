Отслеживание посылок возобновлено в СДЭКе

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Теперь же, 31 мая, полноценное обслуживания фирмы продолжилось, рассказалив пресс-службе компании. Теперь можно вводить в поле для отслеживания номер почтового отправления, чтобы посмотреть, где сейчас находится посылка отправителя.
Ранее озвучивались причины и последствия сбоя в СДЭКе. Эксперты полагали, что сбой произошел из-за серьезной ошибки на внутреннем сервере компании. Из-за этой ситуации у пунктов по всей России выстраивались очереди.