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Published Сегодня, 11:57

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Отслеживание посылок возобновлено в СДЭКе

Отслеживание посылок возобновлено в СДЭКе

31 мая 2024, 11:57
Фото: 1MI
В СДЭКе снова можно отслеживать отправления. Ранее эта функция была недоступна из-за случившегося сбоя.

Теперь же, 31 мая, полноценное обслуживания фирмы продолжилось, рассказалив пресс-службе компании. Теперь можно вводить в поле для отслеживания номер почтового отправления, чтобы посмотреть, где сейчас находится посылка отправителя.

Ранее озвучивались причины и последствия сбоя в СДЭКе. Эксперты полагали, что сбой произошел из-за серьезной ошибки на внутреннем сервере компании. Из-за этой ситуации у пунктов по всей России выстраивались очереди.

Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК
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#Дарья Сорокина#Общество#Сбой#Обслуживание#Посылки#Екатеринбург#СДЭК#Отправления
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