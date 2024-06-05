tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург

Лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург

5 июня 2024, 05:44
Фото: 1MI
Трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга выбрали в качестве тестовой. На ней будет опробован новый подход к использованию автодорог. Причиной такого решения стало то, что по данной трассе передвигается много туристов. Они составляют 2/3 от всего потока.

Кроме того, в лидерах оказалась и трасса от Новороссийска до Вологды, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент был показан в эфире «Россия 24».

Напомним, ранее в России стали известны наиболее спортивные города. В лидеры вышел Нижний Тагил. Он получил премию Sports Facilities.

Теперь приз находится на специальном стенде в здании мэрии.

Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Транспорт#Отдых#Свердловская область#Лидер#Туризм#Трасса#Поездка#Екатеринбург
Подпишитесь
Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт
Сегодня, 06:15
На массовый сбой при доставке посылок на Ozon жалуются тагильчане
Вчера, 12:51
Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздраве
Сегодня, 04:08
Экс-полицейская нарушила закон при работе на «Почте России» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:48
Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков
Вчера, 11:30
Спасатели эвакуировали 300 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
Вчера, 15:55
"