Лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург

Трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга выбрали в качестве тестовой. На ней будет опробован новый подход к использованию автодорог. Причиной такого решения стало то, что по данной трассе передвигается много туристов. Они составляют 2/3 от всего потока.

Кроме того, в лидерах оказалась и трасса от Новороссийска до Вологды, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент был показан в эфире «Россия 24». Напомним, ранее в России стали известны наиболее спортивные города. В лидеры вышел Нижний Тагил. Он получил премию Sports Facilities. Теперь приз находится на специальном стенде в здании мэрии. Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году Узнать подробнее