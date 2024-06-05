Лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Кроме того, в лидерах оказалась и трасса от Новороссийска до Вологды, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент был показан в эфире «Россия 24».
Напомним, ранее в России стали известны наиболее спортивные города. В лидеры вышел Нижний Тагил. Он получил премию Sports Facilities.
Теперь приз находится на специальном стенде в здании мэрии.