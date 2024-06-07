Показ коллекции одежды из вторсырья прошел в музее ИЗО в Нижнем Тагиле

Показ работ начинающих тагильских дизайнеров и мастер-классы были посвящены проекту «Зеленый день», проходящему в честь Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога. В дефиле приняли участие обучающиеся школы № 45 Нижнего Тагила и их педагог. Уже не первый год ребята занимаются творческой переработкой старых вещей и созданием одежды из кусочков кожи и ткани, сотрудничая при этом с проектом регионального оператора «Экодом». Именно в многофункциональном экоцентре совместно с профессиональными дизайнерами школьники изготовили коллекцию одежды и аксессуаров из вторичного полиэтилена «Флора и фауна», демонстрация которой и прошла в музее ИЗО.