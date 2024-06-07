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Показ коллекции одежды из вторсырья прошел в музее ИЗО в Нижнем Тагиле

Показ коллекции одежды из вторсырья прошел в музее ИЗО в Нижнем Тагиле

7 июня 2024, 09:40
Фото: «Рифей»
Команда экодома «Народный» и региональный оператор организовали на площадке Нижнетагильского музея изобразительных искусств показ коллекции одежды, изготовленной из вторичного сырья в рамках проекта «Творческая студия». Кроме дефиле, здесь были проведены и обучающие мастер-классы.

Показ работ начинающих тагильских дизайнеров и мастер-классы были посвящены проекту «Зеленый день», проходящему в честь Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога. В дефиле приняли участие обучающиеся школы № 45 Нижнего Тагила и их педагог. Уже не первый год ребята занимаются творческой переработкой старых вещей и созданием одежды из кусочков кожи и ткани, сотрудничая при этом с проектом регионального оператора «Экодом». Именно в многофункциональном экоцентре совместно с профессиональными дизайнерами школьники изготовили коллекцию одежды и аксессуаров из вторичного полиэтилена «Флора и фауна», демонстрация которой и прошла в музее ИЗО.

Фото: «Рифей»

Обучение по переработке пластика продолжили мастер-классы. Для этого из экодома «Народный» в музей было доставлено необходимое оборудование — термопресс. С его помощью спаиваются полиэтиленовые пакеты и получается прочное полотно для производства сумок, папок, обложек, кошельков и других необходимых в быту аксессуаров. Гости площадки смогли своими руками изготовить полезный аксессуар — зажим для проводов. Сувениры участники мероприятия уносили домой в память о творческом мероприятии.

Мастерская по переработке пластика пользуется большим успехом не только среди жителей Нижнего Тагила, но и из других городов Свердловской области. Нам поступает много предложений о сотрудничестве, и мы стараемся никому не отказывать, поскольку важно, чтобы как можно больше среднеуральцев узнали о просветительском проекте «Экодом», побывали там и стали лучше разбираться в вопросах экологии, — сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Напомним, регоператор «Рифей» реализует просветительский проект «Экодом» на протяжении двух лет. До декабря прошлого года программа развивалась в формате выездных мероприятий. Появление основной площадки — экодома «Народный» — позволило компании расширить возможности популяризации культуры обращения с отходами.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Народный#Одежда#Сумки#Сувениры#Рифей#Федор Потапов#Пластик#День эколога#Мастер-классы#Аксессуары#Экодом#Дизайнеры
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