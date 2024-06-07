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В Екатеринбурге после ЕГЭ по трем предметам зафиксирован рекорд по стобалльникам

Рекорд по числу стобалльников ЕГЭ после трех предметов побил Екатеринбург

7 июня 2024, 12:45

В Екатеринбурге после ЕГЭ по трем предметам зафиксирован рекорд по стобалльникам

ЕГЭ по трем предметам сдали на 100 баллов в Екатеринбурге 57 человек. Это рекордный показатель.

Екатеринбург бьет собственные рекорды по стобалльникам: после прошедших ЕГЭ по литературе, химии и географии наивысший результат показали 57 человек, сообщил департамент информполитики.

Наивысшее число 100-процентных результатов — в литературе, ее на максимум написали 36 человек. Химию — 19 человек. А вот с географией екатеринбургским школьникам повезло меньше: всего двое выпускников справились на отлично со всеми заданиями.

В целом по области 90 человек получили 100 баллов по этим предметам.

Напомним, что 7 и 8 июня свердловчане сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.

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#Дарья Бобровицкая#Школьники#Образование#Выпускники#География#ЕГЭ#Область#Литература#Рекорд#Химия#Иностранный язык#Екатеринбург#Информатика#Стобалльники
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