Рекорд по числу стобалльников ЕГЭ после трех предметов побил Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Екатеринбург бьет собственные рекорды по стобалльникам: после прошедших ЕГЭ по литературе, химии и географии наивысший результат показали 57 человек, сообщил департамент информполитики.
Наивысшее число 100-процентных результатов — в литературе, ее на максимум написали 36 человек. Химию — 19 человек. А вот с географией екатеринбургским школьникам повезло меньше: всего двое выпускников справились на отлично со всеми заданиями.
В целом по области 90 человек получили 100 баллов по этим предметам.
Напомним, что 7 и 8 июня свердловчане сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.