Вклад в историю Нижнего Тагила: 80 одаренных школьников получили награды главы города

Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле выстроена самая современная образовательная среда. Так, к семи капитально отремонтированным школам добавились № 48, № 32 и Городской дворец детского и юношеского творчества. Совсем скоро стартует обновление еще двух учебных заведений — № 70 и № 33. В 12 образовательных учреждениях появились современные спортивные площадки и комплексы. Построен скейт-парк на Пихтовых горах, ГГМ, Лагуне-2 и у Дворца молодежи. Созданы два центра «Точка роста» в сельской местности, что поспособствовало внедрению новых технологий обучения. Цифровая среда появилась в 64 школах города. 15 лабораторий робототехники оснастили многокомплектными системами от механики до программирования электронных систем. В каждой второй школе используются цифровые лаборатории по биологии, химии и физике. Двадцать два кабинета технологии оборудованы станками с ЧПУ, лазерными гравировальными станками, последними моделями швейных и вышивальных машин.