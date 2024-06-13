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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

33-й прием главы города Нижний Тагил одаренных детей.

Вклад в историю Нижнего Тагила: 80 одаренных школьников получили награды главы города

13 июня 2024, 14:05
Фото: tagilcity.ru
33-й прием главы города Нижний Тагил одаренных детей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил 80 самых одаренных школьников

13 июня 2024 года состоялся 33-й прием главой города Нижний Тагил Владиславом Пинаевым одаренных детей. 80 школьников были отмечены сертификатами за особые успехи в учебе, спорте и творческой деятельности, а их педагоги и родители — благодарственными письмами.

Первым этапом торжественного приема стало вручение десяти лучшим учащимся Нижнего Тагила свидетельств о получении именных стипендий главы города. Одна из них Софья Федорова, выпускница Политехнической гимназии рассказала TagilCity.ru о своих успехах и о том, куда бы хотела поступить.

Меня награждают за участие в олимпиадах по обществознанию, экономике, английскому языку и математике. Я участвовала в них с первого класса, сначала на городском уровне, а уже с восьмого класса — на региональном. Являюсь победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, по английскому и экономике — призером. Я бы хотела, скорее всего, поступать на экономическую специальность. Еще точно не решила куда, жду результатов ЕГЭ, — рассказала тагильчанка-отличница.

Четырнадцатилетний воспитанник Станции юных натуралистов Михаил Тимохин занимается исследовательской деятельностью со второго класса и уже не раз становился призером областных и всероссийских конкурсов.

Я разрабатываю проекты об экологии и биологии. Последний из них сообщает о негативном влиянии отработанных батареек на окружающую среду и живые организмы. Его я готовил больше года. Всего я защитил около 10 работ. Среди них способы посадки картофеля, их влияние на урожайность картофеля. Изучал безопасность слаймов, которыми играют многие дети, — пояснил школьник.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Фото: tagilcity.ru

Второй и заключительный этап — поздравление школьников, достигших успехов в разных направлениях.

Хочу сказать слова огромной благодарности ребятам за те успехи, которыми славится наш город, которыми мы гордимся. Вы действительно лучшие, однако не нужно забывать огромный вклад ваших педагогов и родителей, вложивших часть своей души в каждого из вас. На сегодняшний день сделано очень много, но мы не останавливаемся, мы продолжаем данную работу, — сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Фото: tagilcity.ru

Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле выстроена самая современная образовательная среда. Так, к семи капитально отремонтированным школам добавились № 48, № 32 и Городской дворец детского и юношеского творчества. Совсем скоро стартует обновление еще двух учебных заведений — № 70 и № 33. В 12 образовательных учреждениях появились современные спортивные площадки и комплексы. Построен скейт-парк на Пихтовых горах, ГГМ, Лагуне-2 и у Дворца молодежи. Созданы два центра «Точка роста» в сельской местности, что поспособствовало внедрению новых технологий обучения. Цифровая среда появилась в 64 школах города. 15 лабораторий робототехники оснастили многокомплектными системами от механики до программирования электронных систем. В каждой второй школе используются цифровые лаборатории по биологии, химии и физике. Двадцать два кабинета технологии оборудованы станками с ЧПУ, лазерными гравировальными станками, последними моделями швейных и вышивальных машин.

В ближайшее время завершится подготовка всей необходимой документации по строительству нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе улицы Фрунзе. Кроме того, заканчивается обновление многофункциональной спортивной площадки у школы № 44. Подходит к концу и переоснащение Нового молодежного театра. Все это и многое другое помогает юным тагильчанам добиваться успехов в различных направлениях деятельности.

Мы будем и дальше делать все для того, чтобы у вас открывались новые возможности, и вы могли вновь и вновь достигать успехов и представлять Нижний Тагил, город трудовой доблести, за его пределами, за пределами Свердловской области. Несмотря на сложнейшее санкционное давление со стороны других стран, мы продолжаем развиваться. У нас появляются новые проекты, мы не останавливаемся в своем развитии ни на один шаг, — добавил мэр.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Прием главы города Нижний Тагил одаренных детей в 2024 году.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что в рамках программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2025 года» юным талантам, особо отличившимся в учебе, спорте и творчестве, будут получать стипендию главы города.

Глава Нижнего Тагила наградил лучших учащихся города
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