Нужно ли переживать россиянам за заграничный отдых из-за новых санкций

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В связи с этим эксперты рассказали, что может ожидать россиян, которые планируют отдых за границей. По данным АТОР, рынок был готов к тому, что Мосбирже нельзя будет торговать долларами и евро. Поэтому «катастрофических» последствий не будет.
По словам партнера Strategy Partners Елены Киселевой, больших изменений не будет, так как курс определяется в зависимости от спроса и предложения, пишут «Новые известия».
Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян пояснил, что санкции вводятся давно, а потому возможности использования долларов уменьшались. Из-за этого участники туррынка стали адаптироваться к ситуации и все чаще используют альтернативные валюты при расчетах. Теперь этот процесс ускорится.
По словам эксперта, сейчас важен устойчивый курс, а резких скачков не ожидается. Мурадян уверен, что есть риск возникновения ажиотажа вокруг валют, так как многие едут на отдых именно с бумажными деньгами. Но спешить с покупкой не стоит. При этом эксперт заявляет, что ситуация станет стабильной в течение нескольких дней.
Все же эксперт рекомендует обратить внимание на другие валюты. Другие страны их без проблем обменивают.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин тоже уверен, что торопиться с приобретением валюты не надо. В данном случае важно, какими будут спрос и предложение, а также будут ли сложности с конвертацией. Это может стать причиной удорожания отдыха.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчянм заявил НСН, что способы оплаты путевок для отдыха за границей отлажены. Также могут быть добавлены новые механизмы. Есть также и банки в России, которые не попали под санкции.
Ситуация, по словам Мурадяна, не стала легче, но пока прямого влияния санкций на цены нет, сказал он «Парламентской газете».
На цены в рублях уже влияет внутренний курс, который ставят операторы. Как правило, это небольшие суммы.
Представители банков также утверждают, что сейчас санкции против Мосбиржи не отражаются на потребителях.
Ранее TagilCity.ru выяснил, что происходит в обменниках банков после введения санкций.