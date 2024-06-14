Нужно ли переживать россиянам за заграничный отдых из-за новых санкций

По словам эксперта, сейчас важен устойчивый курс, а резких скачков не ожидается. Мурадян уверен, что есть риск возникновения ажиотажа вокруг валют, так как многие едут на отдых именно с бумажными деньгами. Но спешить с покупкой не стоит. При этом эксперт заявляет, что ситуация станет стабильной в течение нескольких дней.