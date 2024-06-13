Санкции США против Мосбиржи вызвали панику у жителей РФ

В настоящее время неизвестно, что будет с китайским юанем. Запретов на торги сейчас нет. Все зависит от того, будут ли китайские банки и банки других стран сотрудничать с российскими компаниями, имеющими связь с Мосбиржей. Есть вероятность, что из-за угрозы новых санкций они могут отказаться от дальнейшей работы.