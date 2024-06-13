Санкции США против Мосбиржи вызвали панику у жителей РФ

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
После того, как санкции вступили в силу, россияне образовали очереди в обменных пунктах, а некоторые банкиры переписали курс валюты. Торги на Мосбирже были значительной частью финансовой деятельности российских властей, в зависимости от них формировался курс рубля. Также на бирже простые россияне могли продать или купить валюту.
Сейчас торгов международной валютой на бирже нет, однако до сих пор существуют внебиржевые торги. У банков есть для этого нужная инфраструктура, поэтому рубль вряд ли перестанет конвертироваться. Также обменные пункты могут устанавливать любой курс. Официальный курс российской валюты будет теперь определяться иными способами, пишут «Новые известия».
ЦБ стал готовиться к возможным санкциям два года назад и за это время разработали порядок, по которому официальный курс будут определять по ежедневным отчетам банков. Таким образом РФ приходит к мировой системе, формирующей валютные курсы.
Так, введенные изменения не станут помехой для россиян в продаже и покупке валюты в обменных пунктах, однако курсы станут менее выгодными. Кроме того, из-за уменьшения количества участников торгов появится возможность совершать манипуляции с курсом. Это означает, что российские деньги будут стремительнее подниматься и падать. Из-за этого банки могут заработать на россиянах, которые могут обменивать деньги по невыгодным курсам.
Сложившаяся ситуация может оказать косвенное влияние на цены зарубежных товаров, так как поставщики будут приобретать в банках более дорогую валюту. При этом увеличатся и дедлайны поставки валюты. В ближайшее время с курсом рубля будет твориться неразбериха, в связи с этим гражданам и банкам необходимо время для принятия ситуации.
В настоящее время неизвестно, что будет с китайским юанем. Запретов на торги сейчас нет. Все зависит от того, будут ли китайские банки и банки других стран сотрудничать с российскими компаниями, имеющими связь с Мосбиржей. Есть вероятность, что из-за угрозы новых санкций они могут отказаться от дальнейшей работы.