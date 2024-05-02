Миллиардеры, атака сероводородом, УВЗ под санкциями, лисята и такси без мигрантов

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Издание Forbes опубликовало список 125 миллиардеров России. Некоторые бизнесмены владеют активами в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Среди них такие известные личности, как Вагит Аликперов, Владимир Лисин, Михаил Фридман и Роман Абрамович. О том, какое отношение богатейшие люди РФ имеют к Среднему Уралу, читайте в материале TagilCity.ru.
TagilCity.ru подводит экологические итоги прошлой недели. В понедельник был финальный день, когда жители Нижнего Тагила из-за НМУ дышали сероводородом. Жалобы от людей в ЕДДС в этот период принимали неохотно. Кроме того, Горноуральский агрокомплекс был оштрафован на 100 тысяч рублей, а в мэрии Нижнего Тагила решили серьезно взяться за несанкционированные свалки.
Несколько предприятий Свердловской области, в том числе те, которые контролирует УВЗ, попали под очередные санкции США. Речь идет об Уральском научно-технологическом комплексе и Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Под персональными санкциями оказался и исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, и создатель «Арматы» Андрей Терликов.
Фотограф из Нижнего Тагила во время прогулки по лесу на Вые сделал трогательные снимки, когда к нему из чащи вышли два маленьких лисенка. Зверята словно позировали и совершенно не боялись людей. А вот их мамы поблизости не было.
В Свердловской области мигрантам могут запретить работать в такси — такую меру уже ввели в ряде регионов. Идею высказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. По его мнению, на Урале хватит собственных ресурсов, чтобы обеспечить для населения бесперебойную услугу по перевозке. Никакого роста цен также не будет, уверен парламентарий.