Победители «Опорного края», плохая вода, формальдегид и закладчики

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Долгожданные итоги викторины «Опорный край» подведены в Свердловской области. Победителей определили с помощью генератора случайных числе, а провел розыгрыш самый знаменитый российский ведущий — Леонид Якубович. В рамках викторины разыграли квартиры, машины, мотоциклы и гаджеты.
Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле заявил об ухудшении качества питьевой воды. За последние пять лет выросло число неудовлетворительных проб, отметили в ведомстве. В основном вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В Роспотребнадзоре надеются, что проблема уйдет после ввода в эксплуатацию станции водоподготовки «Южная».
В течение марта «Уральское УГМС» три раза фиксировало превышение формальдегида в замерах воздуха. Показатели в остальные дни были в пределах нормы. Также тагильчанам в первый весенний месяц пришлось дышать сероводородом. При этом сначала УГМС опубликовал результаты измерений с превышением ПДК, а потом удалил, объяснив это техническим сбоем.
В мэрии Нижнего Тагила провели встречу с предпринимателями, которые волнуются из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции. Бизнесмены недовольны переносом парковок: после завершения ремонта поставить автомобиль можно будет не у каждого магазина. В администрации пообещали индивидуальный подход в каждом случае и заверили, что выход из ситуации будет найден.
В Тагиле совсем распоясались наркозакладчики. В подъезде многоэтажки на Вагонке парочка орудовала прямо под камерами. Они спрятали пакет с наркотиками, сделали фото и уже уходили, когда обратили внимание на камеры. После этого они решили пакетик забрать. Запись с камеры жильцы передали полиции.