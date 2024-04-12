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Победители «Опорного края», плохая вода, формальдегид и закладчики

Победители «Опорного края», плохая вода, формальдегид и закладчики

12 апреля 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области определили победителей викторины «Опорный край». В Тагиле ухудшается качество питьевой воды, а горожане продолжают дышать формальдегидом. Тагильскому бизнесу помогут с парковкой. Наркокурьеры орудуют прямо под камерами. Итоги Тагила и региона за 12 апреля — в нашем обзоре.

Долгожданные итоги викторины «Опорный край» подведены в Свердловской области. Победителей определили с помощью генератора случайных числе, а провел розыгрыш самый знаменитый российский ведущий — Леонид Якубович. В рамках викторины разыграли квартиры, машины, мотоциклы и гаджеты.

Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
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Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле заявил об ухудшении качества питьевой воды. За последние пять лет выросло число неудовлетворительных проб, отметили в ведомстве. В основном вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В Роспотребнадзоре надеются, что проблема уйдет после ввода в эксплуатацию станции водоподготовки «Южная».

Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
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В течение марта «Уральское УГМС» три раза фиксировало превышение формальдегида в замерах воздуха. Показатели в остальные дни были в пределах нормы. Также тагильчанам в первый весенний месяц пришлось дышать сероводородом. При этом сначала УГМС опубликовал результаты измерений с превышением ПДК, а потом удалил, объяснив это техническим сбоем.

Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом
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В мэрии Нижнего Тагила провели встречу с предпринимателями, которые волнуются из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции. Бизнесмены недовольны переносом парковок: после завершения ремонта поставить автомобиль можно будет не у каждого магазина. В администрации пообещали индивидуальный подход в каждом случае и заверили, что выход из ситуации будет найден.

В мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской Революции
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В Тагиле совсем распоясались наркозакладчики. В подъезде многоэтажки на Вагонке парочка орудовала прямо под камерами. Они спрятали пакет с наркотиками, сделали фото и уже уходили, когда обратили внимание на камеры. После этого они решили пакетик забрать. Запись с камеры жильцы передали полиции.

Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
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