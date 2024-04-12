Победители «Опорного края», плохая вода, формальдегид и закладчики

В течение марта «Уральское УГМС» три раза фиксировало превышение формальдегида в замерах воздуха. Показатели в остальные дни были в пределах нормы. Также тагильчанам в первый весенний месяц пришлось дышать сероводородом. При этом сначала УГМС опубликовал результаты измерений с превышением ПДК, а потом удалил, объяснив это техническим сбоем.