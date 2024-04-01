Опасный лед, эвакуация автомобилей, квартиры для сирот и борьба с одиночеством

В Нижнем Тагиле купят 70 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели мэрия выделила около 185 миллионов рублей. Каждая квартира должна быть площадью не менее 31 кв. м. Дом, в котором власти приобретут квартиры, будет сдан осенью 2025 года.