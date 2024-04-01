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Опасный лед, эвакуация автомобилей, квартиры для сирот и борьба с одиночеством

Опасный лед, эвакуация автомобилей, квартиры для сирот и борьба с одиночеством

1 апреля 2024, 16:50
Фото: 1MI
Тагильская мэрия запретила горожанам выходить на лед. Власти Тагила будут эвакуировать машины из центра при уборке снега. Дети-сироты получат новенькие квартиры. Психологи рассказали пенсионерам, как победить одиночество. Итоги Нижнего Тагила и области 1 апреля — в нашем ежедневном обзоре.

Нижний Тагил вошел в топ-4 самых грязных городов Урала. Данные замеров по вредным веществам таинственным образом исчезли. В окрестностях Сухоложского поселка было зафиксировано превышение формальдегида. Журналисты TagilCity.ru подвели экоитоги прошлой недели.

Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта
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В Нижнем Тагиле вышло в свет постановление мэра о запрете выхода на лед. С 1 апреля на городских водоемах нельзя будет рыбачить или гулять. В начале второго весеннего месяца лед становится рыхлым и тонким. Тагильчане, которые проигнорируют запрет, подвергнут свои жизни смертельной опасности.

В Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед
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Владельцам авто в Нижнем Тагиле придется сто раз подумать, прежде чем бездумно парковаться в центре города. В мэрии и гордуме обсуждают возможность эвакуации транспортных средств, которые мешают дорожной технике при уборке снега. В управлении городским хозяйством сообщают, что работа в этом направлении началась уже в этом сезоне.

Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
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В Нижнем Тагиле купят 70 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели мэрия выделила около 185 миллионов рублей. Каждая квартира должна быть площадью не менее 31 кв. м. Дом, в котором власти приобретут квартиры, будет сдан осенью 2025 года.

В Нижнем Тагиле выделят более 185 млн рублей на жилье для детей-сирот
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Пожилые люди нередко впадают в депрессию после выхода на пенсию. Многие страдают от одиночества, особенно если рядом нет любимого человека, а дети выросли и разлетелись. Психолог, с которым побеседовал корреспондент TagilCity.ru, перечислил топ-5 действенных способов борьбы с фрустрацией, тревогой и чувством собственной ненужности для людей преклонного возраста.

Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте. Топ-5 советов психолога
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