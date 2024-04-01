Опасный лед, эвакуация автомобилей, квартиры для сирот и борьба с одиночеством

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:52
Нижний Тагил вошел в топ-4 самых грязных городов Урала. Данные замеров по вредным веществам таинственным образом исчезли. В окрестностях Сухоложского поселка было зафиксировано превышение формальдегида. Журналисты TagilCity.ru подвели экоитоги прошлой недели.
В Нижнем Тагиле вышло в свет постановление мэра о запрете выхода на лед. С 1 апреля на городских водоемах нельзя будет рыбачить или гулять. В начале второго весеннего месяца лед становится рыхлым и тонким. Тагильчане, которые проигнорируют запрет, подвергнут свои жизни смертельной опасности.
Владельцам авто в Нижнем Тагиле придется сто раз подумать, прежде чем бездумно парковаться в центре города. В мэрии и гордуме обсуждают возможность эвакуации транспортных средств, которые мешают дорожной технике при уборке снега. В управлении городским хозяйством сообщают, что работа в этом направлении началась уже в этом сезоне.
В Нижнем Тагиле купят 70 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели мэрия выделила около 185 миллионов рублей. Каждая квартира должна быть площадью не менее 31 кв. м. Дом, в котором власти приобретут квартиры, будет сдан осенью 2025 года.
Пожилые люди нередко впадают в депрессию после выхода на пенсию. Многие страдают от одиночества, особенно если рядом нет любимого человека, а дети выросли и разлетелись. Психолог, с которым побеседовал корреспондент TagilCity.ru, перечислил топ-5 действенных способов борьбы с фрустрацией, тревогой и чувством собственной ненужности для людей преклонного возраста.