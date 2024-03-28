Сбой газоанализатора, штраф ЦГБ за приписки, пешеходы против БТР и фейки о терактах

Ирбитской ЦГБ придется ответить за свои махинации с приписками в картах. Медучреждение заплатит страховщикам штраф за ложные сведения об услугах, которые по факту оно не оказывало. Напомним, что речь идет о родах, которые приписали жительнице Нижнего Тагила. О своей «беременности» тагильчанка впервые услышала на приеме у врача, который поинтересовался состоянием зубов после вынашивания ребенка.