Сбой газоанализатора, штраф ЦГБ за приписки, пешеходы против БТР и фейки о терактах

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В УГМС объяснили загадочное исчезновение данных о выбросах сероводорода в Нижнем Тагиле 23 и 24 марта. Об этом факте накануне, 27 марта, сообщила редакция TagilCity.ru. Оказалось, что газоанализатор, который специалисты использовали в эти дни, имел техническую неисправность, поэтому замеры решили не учитывать, пояснили специалисты ведомства.
Ирбитской ЦГБ придется ответить за свои махинации с приписками в картах. Медучреждение заплатит страховщикам штраф за ложные сведения об услугах, которые по факту оно не оказывало. Напомним, что речь идет о родах, которые приписали жительнице Нижнего Тагила. О своей «беременности» тагильчанка впервые услышала на приеме у врача, который поинтересовался состоянием зубов после вынашивания ребенка.
В Нижнем Тагиле рабочий КРЗ прогулял казенный миллион, а чтобы не возвращать деньги, инсценировал ограбление. Мужчина обратился в полицию и заявил, что на него напали двое неизвестных и отобрали предназначенные для выплаты зарплаты средства. Однако вора быстро изобличили при помощи системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Жители Нижнего Тагила тяжелой бронетехники не боятся. Этот факт доказали пешеходы, которые переходили улицу Юности прямо перед движущимся БТР. Огромную машину сопровождали автоиснпекторы, однако спешащих по своим делам тагильчан этот факт не смутил.
Дети из Нижнего Тагила 28 марта начали получать в мессенджерах фейковые сообщения о теракте, который якобы готовится в ТЦ «Депо». Подобные факты сейчас фиксируются и в других городах. Правоохранители предупреждают россиян, что злоумышленники пытаются таким образом раскачать обстановку в стране и посеять панику. Силовики просят граждан не вестись на провокации и доверять только информации из официальных источников.