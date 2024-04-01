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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта

Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта

1 апреля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Вспоминаем события экологической повестки Нижнего Тагила и Свердловской области на минувшей неделе — с 25 по 31 марта.

Специалисты Центра мониторинга загрязнения воздуха включили Нижний Тагил в один из четырех городов Урала с плохой экологической обстановкой. Такой рейтинг составили по новым нормативам по высокой концентрации веществ-загрязнителей в 2024 году. Помимо Тагила в рейтинге оказались Екатеринбург, Магнитогорск и Златоуст.

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Впрочем, для тагильчан предыдущая новость нашей подборки не стала сюрпризом. Ежедневно горожане жалуются нам на неприятные ощущения от выбросов. По этой теме в экоитоги мы включили материал о пропавших замерах. Начнем с того, что в понедельник, 25 марта, мы, основываясь на данных сайта УГМС, опубликовали информацию о превышении сероводорода на Красном Камне. Днем позже мы обнаружили, что эти данные пропали и были исправлены на отсутствие загрязнений.

Согласно официальному ответу редакции TagilCity.ru от «Уральского УГМС», газоанализатор дал сбой и именно по этой причине данные были заменены на новые».

«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
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Что касается превышений, то на минувшей неделе — 26 марта — УГМС уловили превышение формальдегида на Сухоложском поселке. Его концентрация составила 1,1 ПДК — то есть превысило нормативы на 10%. Загрязнение в Нижнем Тагиле было зафиксировано в вечернее время.

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В Невьянске МУП «Управление хозяйством Невьянского округа» получило 1,7 миллиона штрафа за загрязнение окружающей среды. Так, городское предприятие уже несколько лет не только не производит рекультивацию свалки, но и продолжает там размещать отходы четвертого класса опасности без соответствующей лицензии. С соответствующим иском ранее в арбитражный суд обратился областной Росприроднадзор. И дело это ведомство выиграло.

Суд взыскал более 1,7 млн рублей с невьянского МУП за вред окружающей среде
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Перейдем к положительным эконовостям. В Свердловской области настроились снижать производственные и автомобильные выбросы, а также восстанавливать леса и чистоту водоемов. В экологической повестке будет участвовать и бизнес. Так, предприниматели и правительство региона нацелены на модернизацию процессов производства и разработку и внедрение последних технологий на рабочих местах.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Невьянск#Выбросы#Замеры#Екатеринбург#Эко-итоги#Итоги недели#Юлия Мамонтова
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