Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта

Впрочем, для тагильчан предыдущая новость нашей подборки не стала сюрпризом. Ежедневно горожане жалуются нам на неприятные ощущения от выбросов. По этой теме в экоитоги мы включили материал о пропавших замерах. Начнем с того, что в понедельник, 25 марта, мы, основываясь на данных сайта УГМС, опубликовали информацию о превышении сероводорода на Красном Камне. Днем позже мы обнаружили, что эти данные пропали и были исправлены на отсутствие загрязнений.