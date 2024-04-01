Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Специалисты Центра мониторинга загрязнения воздуха включили Нижний Тагил в один из четырех городов Урала с плохой экологической обстановкой. Такой рейтинг составили по новым нормативам по высокой концентрации веществ-загрязнителей в 2024 году. Помимо Тагила в рейтинге оказались Екатеринбург, Магнитогорск и Златоуст.
Впрочем, для тагильчан предыдущая новость нашей подборки не стала сюрпризом. Ежедневно горожане жалуются нам на неприятные ощущения от выбросов. По этой теме в экоитоги мы включили материал о пропавших замерах. Начнем с того, что в понедельник, 25 марта, мы, основываясь на данных сайта УГМС, опубликовали информацию о превышении сероводорода на Красном Камне. Днем позже мы обнаружили, что эти данные пропали и были исправлены на отсутствие загрязнений.
Согласно официальному ответу редакции TagilCity.ru от «Уральского УГМС», газоанализатор дал сбой и именно по этой причине данные были заменены на новые».
Что касается превышений, то на минувшей неделе — 26 марта — УГМС уловили превышение формальдегида на Сухоложском поселке. Его концентрация составила 1,1 ПДК — то есть превысило нормативы на 10%. Загрязнение в Нижнем Тагиле было зафиксировано в вечернее время.
В Невьянске МУП «Управление хозяйством Невьянского округа» получило 1,7 миллиона штрафа за загрязнение окружающей среды. Так, городское предприятие уже несколько лет не только не производит рекультивацию свалки, но и продолжает там размещать отходы четвертого класса опасности без соответствующей лицензии. С соответствующим иском ранее в арбитражный суд обратился областной Росприроднадзор. И дело это ведомство выиграло.
Перейдем к положительным эконовостям. В Свердловской области настроились снижать производственные и автомобильные выбросы, а также восстанавливать леса и чистоту водоемов. В экологической повестке будет участвовать и бизнес. Так, предприниматели и правительство региона нацелены на модернизацию процессов производства и разработку и внедрение последних технологий на рабочих местах.