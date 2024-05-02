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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Два подконтрольных УВЗ предприятия в Нижнем Тагиле попали под санкции США

Два подконтрольных УВЗ предприятия в Нижнем Тагиле попали под санкции США

2 мая 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Власти США внесли в санкционный перечень несколько предприятий из Свердловской области.

Две организации, против которых ввели ограничения, находятся под контролем УВЗ в Нижнем Тагиле. Это научно-технический комплекс и бюро транспортного машиностроения, пишет ЕАН.

Под санкциями также теперь находятся компании «Треал-М» и «Униматик», которые занимаются смазочной продукцией для оружия, а также поставками оборудования для резки металла.

Напомним, в марте 2024 года УВЗ в Нижнем Тагиле оказался под санкциями, которые ввела Япония. Также под санкции попали 35 юридических лиц и более 10 человек.

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#Елизавета Зиборова#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Санкции#Оружие#США#УВЗ#Предприятия#Ограничения#Оборудование#Уралвагонзавод#Компании#Организации#Екатеринбург
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