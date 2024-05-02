Два подконтрольных УВЗ предприятия в Нижнем Тагиле попали под санкции США

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Две организации, против которых ввели ограничения, находятся под контролем УВЗ в Нижнем Тагиле. Это научно-технический комплекс и бюро транспортного машиностроения, пишет ЕАН.
Под санкциями также теперь находятся компании «Треал-М» и «Униматик», которые занимаются смазочной продукцией для оружия, а также поставками оборудования для резки металла.
Напомним, в марте 2024 года УВЗ в Нижнем Тагиле оказался под санкциями, которые ввела Япония. Также под санкции попали 35 юридических лиц и более 10 человек.