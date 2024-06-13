Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В отделении «Сбера» на улице Юности обстановка напряженная: клиентов здесь всегда много, а сегодня очередь увеличилась человек на 30. Цены на валюту указаны, однако совершаются ли операции по покупке и продаже доллара и евро, нам выяснить так и не удалось — свободных консультантов в зале не было. Судя по табло, доллары в «Сбере» купить можно за 93,50, продать — за 84,50 рублей. Евро банк продает за 103,10, а покупает за 93,50.
Ранее Сбер также заявлял в официальном комментарии, что все операции будут доступны клиентам в полном объеме.
Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении «Сбербанк Онлайн» и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности, — такое заявление пресс-служба Сбера распространила накануне, 12 июня.
Далее корреспондент TagilCity.ru посетил отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на проспекте Вагоностроителей. Обстановка здесь более спокойная — валюта продается и покупается. У граждан банк приобретает «зеленую» валюту за 86,90, а продает за 94,90. Евро — 93,75 и 101,75 рублей соответственно.
Далее идем в отделение Новикомбанка на улице Окунева, 1. Курсы валют здесь вывешены, табло горит, однако сотрудник отделения сразу же разворачивает клиентов: операции с валютой в четверг, 13 июня, банк не проводит. И покупка, и продажа приостановлены до дальнейших распоряжений руководства, рассказал TagilCity.ru представитель банка.
Впрочем, большинство банков от идеи получить прибыль в период ажиотажа и неразберихи не отказались. Мониторим интернет и видим такую картину:
Эксперты успокаивают: нет никакой необходимости немедленно совершать какие-либо сделки с валютой. Об этом, в частности, заявил в комментарии ЕАН представитель УБРиР.
Резкое изменение курса доллара и громадная разница в его стоимости у банков — результат введения очередных санкций в отношении Московской биржи. Если прямо сегодня у вас нет потребности в наличной валюте, то лучшим советом будет не торопиться с покупкой, — посоветовали в банке.
Если же валюта необходима прямо сейчас, например, для путешествия за границу, то нужно спокойно выбрать самый выгодный курс и приобрести валюту — никакого дефицита нет.
В перспективе от «токсичной» валюты, доллара и евро, нужно будет избавляться в условиях современной геополитической неопределенности. Такое мнение, в частности, высказал эксперт портала Bankiros, экономист Александр Разуваев.
Сейчас есть смысл покупать только юани, может быть, дирхам или азербайджанский манат. Но я не вижу смысла покупать валюту. Тем, у кого есть валюта на руках, особо ничего не сделаешь с ней, я бы избавился от нее, — подчеркнул Разуваев.
Центробанк в своем официальном комментарии также успокоил россиян: прекращение биржевых торгов вовсе не означает, что рубль перестанет быть свободной конвертируемой валютой. Курс останется свободным, рыночным, а рассчитывать его будут по внебиржевому рынку, объем которого по обороту валюты и до введения санкций против ММВБ превышал биржевой.