Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам

В отделении «Сбера» на улице Юности обстановка напряженная: клиентов здесь всегда много, а сегодня очередь увеличилась человек на 30. Цены на валюту указаны, однако совершаются ли операции по покупке и продаже доллара и евро, нам выяснить так и не удалось — свободных консультантов в зале не было. Судя по табло, доллары в «Сбере» купить можно за 93,50, продать — за 84,50 рублей. Евро банк продает за 103,10, а покупает за 93,50.