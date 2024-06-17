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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Свердловской области сумма выплаты семьям контрактников выросла в 4 раза

Куйвашев увеличил в 4 раза сумму единовременной выплаты семьям контрактников

17 июня 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Свердловской области сумма выплаты семьям контрактников выросла в 4 раза

В 4 четыре раза была увеличена сумма разовой выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев.

Теперь семьи будут получать не 100, а 400 тысяч рублей. Однако нововведение коснется не всех семей, а только тех, где мужчины подписали контракт с 15 июня до конца текущего года.

Ранее в Свердловской области ввели выплаты для добровольцев СВО. В случае смерти мужчины семья получит деньги.

Кроме того, при контузии военный получит 150 тысяч рублей. При оформлении инвалидности выплата составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Свердловская область#Контракт#Выплаты#Военный#Екатеринбург#Боец#СВО
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