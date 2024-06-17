Куйвашев увеличил в 4 раза сумму единовременной выплаты семьям контрактников

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Теперь семьи будут получать не 100, а 400 тысяч рублей. Однако нововведение коснется не всех семей, а только тех, где мужчины подписали контракт с 15 июня до конца текущего года.
Ранее в Свердловской области ввели выплаты для добровольцев СВО. В случае смерти мужчины семья получит деньги.
Кроме того, при контузии военный получит 150 тысяч рублей. При оформлении инвалидности выплата составляет от 300 до 500 тысяч рублей.