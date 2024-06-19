Жители Екатеринбурга сутками стоят в очередях в полиции из-за красной печати

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Она требуется для поездок за границу. Поэтому, когда настал сезон отпусков, люди массово стали приходить для постановки печати, пишет Е1.
Желающих, по данным издания, много. Люди вынуждены приходить по несколько раз. Один из мужчин рассказал, что приходит уже не в первый раз. Однако поставить печать ему так и не удалось.
Еще одна женщина рассказала, что один раз в рабочий день прием неожиданно был отменен. За один день в отделении печать успевают получить только 20 человек. Однако в очереди их более ста.
Списки посетители делают сами, а за порядком следит дежурный. Его выбирают заранее. Он приходит в 4 утра в отделение и составляет список. А в течение дня вычеркивает тех, кто прошел процедуру и вносит новые фамилии.
В некоторые из дней служба работает всего час. Однако жители города все равно стоят в очередях, чтобы не потерять место.
Проблема наблюдается уже не одну неделю. Ранее в полиции объясняли очереди повышенным спросом на услугу.
Напомним, о подобной проблеме в Екатеринбурге сообщалось также в феврале.