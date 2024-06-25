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Updated Сегодня, 12:14

МУП в Нижней Туре получил штраф за незаконный слив стоков в реку

МУП в Нижней Туре сливал стоки в реку без разрешения

25 июня 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney

МУП в Нижней Туре получил штраф за незаконный слив стоков в реку

В ходе проверки прокуратура города Нижняя Тура Свердловской области обнаружила существенные нарушения законодательства в работе МУП «Искра».

Стало известно, что предприятие, обеспечивающее работу систем водоснабжения и водоотведения города, производило слив отработанных вод в реку Тура, не имея разрешения на использование водного объекта.

Кроме этого, в ходе проверки было выяснено, что водоочистные станции предприятия пребывали в ненадлежащем состоянии, станция биологической очистки в работе не используется, контроль за обеззараживанием отработанных вод необходимым образом не проводится, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Годом ранее, в результате исследований было выявлено превышение норм содержания в сточных водах аммиака, нефтепродуктов и иных веществ. Несмотря на это, никаких работ по устранению неполадок и модифицирования очистных сооружений проведено не было.

По факту непринятия компанией мер по соблюдении законодательства, прокуратура вынесла представления об устранении нарушений мэру города и главе «Искры». Ответственные за нарушения лица привлечены к ответственности и понесли наказание в виде штрафов.

Кроме этого, предприятие обязано устранить выявленные нарушения в установленный срок.

Напомним, в начале мая из-за коммунальной аварии на одной из улиц Екатеринбурга стоки хлынули прямо на дорогу.

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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Штраф#Река#Слив#Екатеринбург#Стоки
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