МУП в Нижней Туре сливал стоки в реку без разрешения

Кроме этого, в ходе проверки было выяснено, что водоочистные станции предприятия пребывали в ненадлежащем состоянии, станция биологической очистки в работе не используется, контроль за обеззараживанием отработанных вод необходимым образом не проводится, сообщает прокуратура по Свердловской области.