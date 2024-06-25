МУП в Нижней Туре сливал стоки в реку без разрешения

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Стало известно, что предприятие, обеспечивающее работу систем водоснабжения и водоотведения города, производило слив отработанных вод в реку Тура, не имея разрешения на использование водного объекта.
Кроме этого, в ходе проверки было выяснено, что водоочистные станции предприятия пребывали в ненадлежащем состоянии, станция биологической очистки в работе не используется, контроль за обеззараживанием отработанных вод необходимым образом не проводится, сообщает прокуратура по Свердловской области.
Годом ранее, в результате исследований было выявлено превышение норм содержания в сточных водах аммиака, нефтепродуктов и иных веществ. Несмотря на это, никаких работ по устранению неполадок и модифицирования очистных сооружений проведено не было.
По факту непринятия компанией мер по соблюдении законодательства, прокуратура вынесла представления об устранении нарушений мэру города и главе «Искры». Ответственные за нарушения лица привлечены к ответственности и понесли наказание в виде штрафов.
Кроме этого, предприятие обязано устранить выявленные нарушения в установленный срок.
Напомним, в начале мая из-за коммунальной аварии на одной из улиц Екатеринбурга стоки хлынули прямо на дорогу.