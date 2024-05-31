Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:43
Первым тему убыли населения поднял представитель завода-загрязнителя ЕВРАЗ НТМК депутат Денис Корякин. Действительно, по последним данным, миграционная ситуация в городе имеет отрицательную динамику. Только за 2022 год уральский город покинули 5 336 человек, о чем на заседании профильной комиссии депутатам рассказали представители мэрии. Чиновники в конце 2023 года озвучили результаты опроса горожан, согласно которым одной из основных причин отъезда из города является экология.
Город, из которого ежегодно уезжают 1-2% населения, это город, в котором не хотят люди жить. Соответственно, та стратегия и те направления, которые, возможно, не работают, как минимум на удержание, в том числе, на привлечение, — отметил депутат Денис Корякин, представитель ЕВРАЗ НТМК.
В мэрии согласились, что такая проблема существует. По словам начальника управления экономики и территориального развития Юлии Неволиной, убыль населения имеет место не только в Нижнем Тагиле, но и других муниципалитетах региона.
Хочу отметить, что сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить населению комфортное проживание, чтобы сохранить человеческие ресурсы и заставить людей остаться в нашем городе. Что касается самой стратегии, мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы вносить корректировки в план мероприятий по реализации стратегии, затем включим изменения и в саму стратегию, — сообщила Неволина.
Однако депутаты отметили, что это общий ответ, и продолжили дискуссию. Они упомянули о развитии образования в Нижнем Тагиле. Депутат Ирина Пудовкина вспомнила о том, что одним из направлений стратегии стало удержание студентов после окончания высших учебных заведений. Однако в новой стратегии народная избранница не увидела развитие этого направления. Отток населения в трудоспособном возрасте, по данным мэрии, происходит еще и после карьерного роста.
Город вообще влияет, будут или не будут здесь открываться университеты, и как на это можно повлиять? Насколько я знаю, нет, — задала вопрос выступающему Пудовкина.
По мнению депутата Константина Шведова, начальника техуправления ЕВРАЗ НТМК, в стратегии нет темы развития здравоохранения. Отметим, что образование и здравоохранение попадает под ответственность не города, а региона, на что сами депутаты указывали кандидатам на заслушивании концепций во время выступления на конкурсе среди потенциальных глав Нижнего Тагила.
Первым из присутствующих народным избранником, который вспомнил об известных причинах миграции, стала замдиректора Уралвагонзавода по персоналу Ирина Артамонова. Она высказала мнение о том, что первоочередной проблемой, из-за которой уезжают люди и которую нужно решать, является экология Нижнего Тагила.
Акцент сделать на экологию. Вторая история — это министерство здравоохранения в совокупности с областью. Все остальное — прицепом, — отметила Артамонова.
Как сообщали в мэрии, проблемы с экологией стоят в одной строке с состоянием здоровья для горожан, желающих покинуть Нижний Тагил.
Градообразующее предприятие ЕВРАЗ НТМК, по данным Роспотребнадзора, является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила. Его валовый выброс составляет порядка 60 тысяч тонн в год. У предприятия до сих пор не определена санитарно-защитная зона, а на опасной территории — менее 1000 метров — живут люди, располагаются детские сады и другая инфраструктура. Нередко TagilCity.ru писал о том, что в дни НМУ, когда предприятия должны снимать количество выбросов, выявляются многократные нарушения нормативов загрязняющих веществ.
Отдельно тема экологии касается и воды. По данным Роспотребнадзора, в городе ежегодно снижается качество питьевой воды. Такая динамика была отражена по итогам пяти лет. Так, в городе с 1,8% до 6,1% увеличился удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям.