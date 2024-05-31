Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии

Градообразующее предприятие ЕВРАЗ НТМК, по данным Роспотребнадзора, является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила. Его валовый выброс составляет порядка 60 тысяч тонн в год. У предприятия до сих пор не определена санитарно-защитная зона, а на опасной территории — менее 1000 метров — живут люди, располагаются детские сады и другая инфраструктура. Нередко TagilCity.ru писал о том, что в дни НМУ, когда предприятия должны снимать количество выбросов, выявляются многократные нарушения нормативов загрязняющих веществ.