tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Депутаты Нижнего Тагила искали причины убыли населения из промышленного города

Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии

31 мая 2024, 10:10
Фото: tagilcity.ru

Депутаты Нижнего Тагила искали причины убыли населения из промышленного города

На заседании думы в Нижнем Тагиле 30 мая депутаты заслушали стратегию развития Нижнего Тагила. По мнению народных избранников, в документе не упомянуты меры для тех направлений, из-за некоторых люди ежегодно покидают промышленный город. Вопросы к чиновникам возникли у депутатов ЕВРАЗ НТМК.

Первым тему убыли населения поднял представитель завода-загрязнителя ЕВРАЗ НТМК депутат Денис Корякин. Действительно, по последним данным, миграционная ситуация в городе имеет отрицательную динамику. Только за 2022 год уральский город покинули 5 336 человек, о чем на заседании профильной комиссии депутатам рассказали представители мэрии. Чиновники в конце 2023 года озвучили результаты опроса горожан, согласно которым одной из основных причин отъезда из города является экология.

Фото: tagilcity.ru
Город, из которого ежегодно уезжают 1-2% населения, это город, в котором не хотят люди жить. Соответственно, та стратегия и те направления, которые, возможно, не работают, как минимум на удержание, в том числе, на привлечение, — отметил депутат Денис Корякин, представитель ЕВРАЗ НТМК.

В мэрии согласились, что такая проблема существует. По словам начальника управления экономики и территориального развития Юлии Неволиной, убыль населения имеет место не только в Нижнем Тагиле, но и других муниципалитетах региона.

Хочу отметить, что сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить населению комфортное проживание, чтобы сохранить человеческие ресурсы и заставить людей остаться в нашем городе. Что касается самой стратегии, мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы вносить корректировки в план мероприятий по реализации стратегии, затем включим изменения и в саму стратегию, — сообщила Неволина.

Однако депутаты отметили, что это общий ответ, и продолжили дискуссию. Они упомянули о развитии образования в Нижнем Тагиле. Депутат Ирина Пудовкина вспомнила о том, что одним из направлений стратегии стало удержание студентов после окончания высших учебных заведений. Однако в новой стратегии народная избранница не увидела развитие этого направления. Отток населения в трудоспособном возрасте, по данным мэрии, происходит еще и после карьерного роста.

Город вообще влияет, будут или не будут здесь открываться университеты, и как на это можно повлиять? Насколько я знаю, нет, — задала вопрос выступающему Пудовкина.
Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза
Узнать подробнее

По мнению депутата Константина Шведова, начальника техуправления ЕВРАЗ НТМК, в стратегии нет темы развития здравоохранения. Отметим, что образование и здравоохранение попадает под ответственность не города, а региона, на что сами депутаты указывали кандидатам на заслушивании концепций во время выступления на конкурсе среди потенциальных глав Нижнего Тагила.

Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Узнать подробнее

Первым из присутствующих народным избранником, который вспомнил об известных причинах миграции, стала замдиректора Уралвагонзавода по персоналу Ирина Артамонова. Она высказала мнение о том, что первоочередной проблемой, из-за которой уезжают люди и которую нужно решать, является экология Нижнего Тагила.

Акцент сделать на экологию. Вторая история — это министерство здравоохранения в совокупности с областью. Все остальное — прицепом, — отметила Артамонова.

Как сообщали в мэрии, проблемы с экологией стоят в одной строке с состоянием здоровья для горожан, желающих покинуть Нижний Тагил.

«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее

Градообразующее предприятие ЕВРАЗ НТМК, по данным Роспотребнадзора, является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила. Его валовый выброс составляет порядка 60 тысяч тонн в год. У предприятия до сих пор не определена санитарно-защитная зона, а на опасной территории — менее 1000 метров — живут люди, располагаются детские сады и другая инфраструктура. Нередко TagilCity.ru писал о том, что в дни НМУ, когда предприятия должны снимать количество выбросов, выявляются многократные нарушения нормативов загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор заявил о пятикратном увеличении выбросов АО «Регионгазинвест»
Узнать подробнее

Отдельно тема экологии касается и воды. По данным Роспотребнадзора, в городе ежегодно снижается качество питьевой воды. Такая динамика была отражена по итогам пяти лет. Так, в городе с 1,8% до 6,1% увеличился удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Узнать подробнее
Читайте также:
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы городаВ Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМКЛюди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Статистика#Население#Демография#Миграция#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Нижнетагильская гордума
Подпишитесь
Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
Сегодня, 03:57
Юная жительница Нижнего Тагила блеснула талантом на Первом канале
Сегодня, 06:54
В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения
Сегодня, 05:17
Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось
Сегодня, 06:51
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:46
"