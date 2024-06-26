Суд над американским журналистом Эваном Гершковичем стартовал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Такое внимание иностранных СМИ связано с громким делом по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Сотрудник американской газеты The Wall Street по версии следствия собирал информацию о работе оборонного предприятия Уралвагонзавода, расположенного в Нижнем Тагиле.
В марте 2023 года американец был задержан, а Екатеринбурге и доставлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генеральной прокуратуры его дело направили в Свердловскую область.
Напомним, заседания будут проходить в закрытом режиме. Сам мужчина обвиняется в шпионаже. В СИЗО он находится уже более года.