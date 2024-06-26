tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Эваном Гершковичем

Суд над американским журналистом Эваном Гершковичем стартовал в Екатеринбурге

26 июня 2024, 07:05
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Эваном Гершковичем

В Екатеринбургском суде началось рассмотрение дела американского журналиста Эвана Гершковича. Здесь, присутствуют представители СМИ из Америки, Франции, Германии, Британии и Швейцарии.

Такое внимание иностранных СМИ связано с громким делом по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Сотрудник американской газеты The Wall Street по версии следствия собирал информацию о работе оборонного предприятия Уралвагонзавода, расположенного в Нижнем Тагиле.

В марте 2023 года американец был задержан, а Екатеринбурге и доставлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генеральной прокуратуры его дело направили в Свердловскую область.

Напомним, заседания будут проходить в закрытом режиме. Сам мужчина обвиняется в шпионаже. В СИЗО он находится уже более года.

В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Суд#Криминал#Шпионаж#Екатеринбург#Дело#Жерналист
Подпишитесь
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки
Вчера, 16:20
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56
Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске
Сегодня, 04:16
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию
Сегодня, 03:40