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Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по делу Эвана Гершковича

Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по делу Эвана Гершковича

17 июня 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Судебный процесс в Екатеринбурге над журналистом издания WSJ Эваном Гершковичем пройдет в закрытом режиме. Первое заседание состоится 26 июня 2024 года.

О том, что суд над задержанным будет закрытым, рассказали в пресс-службе регионального областного суда.

Напомним, Гершковича взяли под арест весной прошлого года. Мужчине предъявили обвинение в том, что он — иностранный шпион. По версии следствия, журналист хотел получить секретные данные с предприятия УВЗ, чтобы передать их властям США.

Гершковича перевозили в Москву, где он должен был ждать суда в СИЗО «Лефортово». Также данное уголовное дело проходит под грифом «секретно». В связи с этим подробности о нем неизвестны.

Задержанному в Екатеринбурге журналисту WSJ Гершковичу продлили арест
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