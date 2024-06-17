Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по делу Эвана Гершковича

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
О том, что суд над задержанным будет закрытым, рассказали в пресс-службе регионального областного суда.
Напомним, Гершковича взяли под арест весной прошлого года. Мужчине предъявили обвинение в том, что он — иностранный шпион. По версии следствия, журналист хотел получить секретные данные с предприятия УВЗ, чтобы передать их властям США.
Гершковича перевозили в Москву, где он должен был ждать суда в СИЗО «Лефортово». Также данное уголовное дело проходит под грифом «секретно». В связи с этим подробности о нем неизвестны.