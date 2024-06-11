В Екатеринбурге на вокзале задержали объявленного в розыск вора

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Задержанный ранее несколько раз привлекался к ответственности за кражи. Последний раз он похитил денежные средства, которые находились на чужой карточке.
Мужчину задержали, но он скрылся. После этого его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
Спустя несколько месяцев правоохранителям удалось задержать вора в поезде Барнаул — Москва. По его словам, он знал о том, что объявлен в розыск и хотел доехать до Москвы, чтобы его не нашли.
Напомним, 17 мая 2024 года в Алапаевске мужчина, обвиняемый в краже денег с банковского счета, сбежал из зала суда.