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В Екатеринбурге на вокзале задержали объявленного в розыск вора

В Екатеринбурге на вокзале задержали объявленного в розыск вора

11 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI
На вокзале в Екатеринбурге был задержан 51-летний житель Красноярска, который был объявлен в марте 2024 года в федеральный розыск за воровство. Он хотел спрятаться в Москве.

Задержанный ранее несколько раз привлекался к ответственности за кражи. Последний раз он похитил денежные средства, которые находились на чужой карточке.

Мужчину задержали, но он скрылся. После этого его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Спустя несколько месяцев правоохранителям удалось задержать вора в поезде Барнаул — Москва. По его словам, он знал о том, что объявлен в розыск и хотел доехать до Москвы, чтобы его не нашли.

Напомним, 17 мая 2024 года в Алапаевске мужчина, обвиняемый в краже денег с банковского счета, сбежал из зала суда.

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