Задержанному в Екатеринбурге журналисту WSJ Гершковичу продлили арест

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Заседание суда проходило без журналистов, при этом в зале присутствовали американские дипломаты, передает корреспондент издания «Осторожно, новости».
Корреспондент WSJ Эван Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. По версии ФСБ, журналист якобы работал на американскую разведку и собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. По информации российских, в том числе независимых СМИ, незадолго до задержания Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод.
Сам Гершкович отрицает обвинения в свой адрес. Власти США высказывались о неправомерности ареста своего гражданина, обвиняя Россию в стремлении создать фонд для обмена россиян, отбывающих наказание в Штатах. В июле в администрации Белого дома подтвердили, что ведут с РФ переговоры о возвращении Гершковича на родину в рамках обмена.