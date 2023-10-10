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Задержанному в Екатеринбурге журналисту WSJ Гершковичу продлили арест

Задержанному в Екатеринбурге журналисту WSJ Гершковичу продлили арест

10 октября 2023, 16:34
Фото: 1MI
Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича, в конце марте задержанного в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. В столичном СИЗО он пробудет до 30 ноября.

Заседание суда проходило без журналистов, при этом в зале присутствовали американские дипломаты, передает корреспондент издания «Осторожно, новости».

Корреспондент WSJ Эван Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. По версии ФСБ, журналист якобы работал на американскую разведку и собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. По информации российских, в том числе независимых СМИ, незадолго до задержания Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод.

Сам Гершкович отрицает обвинения в свой адрес. Власти США высказывались о неправомерности ареста своего гражданина, обвиняя Россию в стремлении создать фонд для обмена россиян, отбывающих наказание в Штатах. В июле в администрации Белого дома подтвердили, что ведут с РФ переговоры о возвращении Гершковича на родину в рамках обмена.

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#Политика#Арест#Журналисты#Журналист#Журналистика#Екатеринбург#Григорий Орлов
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