Задержанному в Екатеринбурге журналисту WSJ Гершковичу продлили арест

Корреспондент WSJ Эван Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. По версии ФСБ, журналист якобы работал на американскую разведку и собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. По информации российских, в том числе независимых СМИ, незадолго до задержания Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод.