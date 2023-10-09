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В Екатеринбурге вновь могут отложить назначение Анны Гурарий спикером думы

В Екатеринбурге вновь могут отложить назначение Анны Гурарий спикером думы

9 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
На предстоящем заседании городской думы в Екатеринбурге депутаты снова снимут с повестки вопрос об избрании председателя.

По одной из версий, кандидатуру Анны Гурарий до сих пор согласовывают в Москве. Есть и другая версия. Она гласит, что назначение тормозит одна из групп влияний, представленных в думе.

И.о. спикера Михаил Матвеев сообщил, что вопрос подвешен, пишет 66.ru. 10 октября в думе первым для обсуждения прописан вопрос об избрании председателя. Главная претендентка на кресло начальника — 33-летняя директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета Анна Гурарий.

По данным разных источников издания, этот вопрос могут снять с повестки. Окончательное решение по этому поводу примут на заседании фракции «Единой России».

Такое же развитие ситуации не исключает и спикер гордумы Михаил Матвеев. Еще один источник издания отметил, что это «нормальная практика, вопрос внесут с голоса» и назначение состоится.

Ранее сообщалось, что семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле.

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#Политика#Москва#Дума#Спикер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Анна Гурарий#Избрание председателя
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