В Екатеринбурге вновь могут отложить назначение Анны Гурарий спикером думы

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По одной из версий, кандидатуру Анны Гурарий до сих пор согласовывают в Москве. Есть и другая версия. Она гласит, что назначение тормозит одна из групп влияний, представленных в думе.
И.о. спикера Михаил Матвеев сообщил, что вопрос подвешен, пишет 66.ru. 10 октября в думе первым для обсуждения прописан вопрос об избрании председателя. Главная претендентка на кресло начальника — 33-летняя директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета Анна Гурарий.
По данным разных источников издания, этот вопрос могут снять с повестки. Окончательное решение по этому поводу примут на заседании фракции «Единой России».
Такое же развитие ситуации не исключает и спикер гордумы Михаил Матвеев. Еще один источник издания отметил, что это «нормальная практика, вопрос внесут с голоса» и назначение состоится.
Ранее сообщалось, что семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле.