Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
9-10 сентября в Екатеринбурге состоялись выборы депутатов Гордумы Екатеринбурга. Явка упала с 23,66% в 2018 году (тогда состоялись выборы предыдущего созыва Гордумы) до 20,67%. И это при том, что в уральской столице была впервые опробована технология дистанционного голосования, добавившая около 5-7% к общей явке, как полагают эксперты.
Интересно и перераспределились голоса между партиями. Сравним результаты выборов 2018 и 2023 годов.
И партия «Единая Россия», и партия «Новые люди» могли воспользоваться шансом привлечь избирателей с помощью технологии дистанционного голосования на сайте (ДЭГ), ранее об этом рассуждали эксперты TagilCity.ru.
Результаты выборов показали, что «партия власти» получила дополнительно 6,5 тысяч голосов екатеринбуржцев, а «Новые люди» сумели пробиться в «клуб парламентских партий» в Гордуме Екатеринбурга. «Яблоко», как видим, также сумело набрать дополнительно почти 6 тысяч голосов.
Потеряли голоса КПРФ и СРЗП, причем очень прилично — более половины каждая партия.
А вот ЛДПР потеряла немного в абсолютном значении, и единственная из оппозиции приобрела в процентном, в итоге поднявшись на второе место после «Единой России».
Фактически это означает, что ЛДПР заняла первое место среди оппозиционных партий (ведь с «партией власти» они соревноваться не могут). Как же получилось, что либерал-демократы обошли «левых» (коммунистов и социал-демократов)?
Эксперты, опрошенные TagilCity.ru выдвинули три версии:
Давайте разберем каждую версию.
Свердловское отделение ЛДПР добилось успеха благодаря тому, что сумела переманить часть протестного электората, ранее голосовавшего за КПРФ. Такое мнение высказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Однако эксперт отметил и другие факторы.
«В Екатеринбурге ЛДПР забрала часть аудитории КПРФ. Как это получилось? Во-первых, лидер ЛДПР все же посетил Екатеринбург, в отличие от своего коллеги из КПРФ. Федеральная поддержка очень важна. Во-вторых, ЛДПР действительно четко придерживалась однажды выбранной стратегии, а „семейному подряду“ КПРФ (Александр и Виктория Ивачевы являются депутатами разных уровней, прим.ред.), я думаю, некоторые избиратели уже не верят», — считает Андрей Русаков.
Интересно, что лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев назвал несколько другие причины победы ЛДПР.
«То, что ЛДПР выиграла [второе место]… Здесь имел место союз „Единой России“ и ЛДПР. На них и администрация [Екатеринбурга] работала, и финансирование одного коммунального холдинга, и все легальные и нелегальные ресурсы на получение этого результата», — заявил Александр Ивачев в интервью TagilCity.ru.
Также лидер свердловских коммунистов намекнул, что в 2018 году он воспользовался протестными настроениями электората, раздраженного введением пенсионной реформы, а в этом году аналогичной повестки не было.
Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин полагает, что свою роль сыграло несколько факторов.
Во-первых, ЛДПР следовала сложной современной адженте.
«Они подняли как свой флаг тему СВО — тему тяжелую и глубоко личную для людей, но они не побоялись выступить убежденными патриотами, не пытались сидеть на двух стульях, и их откровенность сработала», — говорит эксперт.
Во-вторых, запуск нейросети «КиберЖириновский». Это было действительно что-то необычное. Такого в России еще не делали.
«К „осиротевшей“ партии вернулся ее вождь», — подчеркивает вышеприведенный тезис Анатолий Гагарин.
По мнению эксперта, этот ход привлек и молодую аудиторию, и взрослых поклонников Владимира Вольфовича.
Здесь нужно пояснить, что после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году многие наблюдатели относились к дальнейшим политическим перспективам этой партии с большими сомнениями. Звучали мнения, мол, это «партия одного человека», «вождистская партия», так что будущего без Жириновского у ЛДПР нет. Однако, как показала история, либерал-демократы преодолели этот кризис.
И в третьих, своим эффектным возвращением, по мнению политолога, ЛДПР обязана вполне конкретной команде политтехнологов.
«ЛДПР перезапустила себя в медиа-пространстве. Партийцы выходили с громкими инициативами, делали это на злобу дня, красиво и эффектно. За всем этим чувствуется рука команды партийных технологов, которой руководит известный федеральный политтехнолог Илья Гамбашидзе. Очевидно, что до начала сотрудничества с ним партия отсутствовала в новостной повестке и чувствовалась определенная растерянность», — полагает собеседник TagilCity.ru.
Электоральный юрист Иван Кадочников занял особую позицию. По его словам, основная причина успеха ЛДПР — только в том, что они последовательно придерживались однажды выбранной стратегии.
«Я не знаком с работой команды Гамбашидзе, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. На мой взгляд, нейросеть „КиберЖириновский“ не сработала. Но сработало другое: то, что современное руководство ЛДПР четко следует однажды выбранной еще Жириновским стратегии и риторике», — полагает эксперт.
А вот политолог Сергей Мошкин считает, что успех ЛДПР во многом случаен, просто так сложились обстоятельства на политической арене.
Дело в том, считает эксперт, что, голосуя за ЛДПР, избиратели, таким образом, высказывали свое мнение относительно нерешительной политики «центристов», которых представляет «партия власти».
Вспомним слова предыдущего спикера о современной повестке, связанной с СВО. Мошкин также отмечает, что ЛДПР последовательно придерживается четкой, понятной и близкой очень многим россиянам политики «сильной державы» (недоброжелатели называют это «имперской политикой»). «Единая Россия» настолько последовательно настроениям избирателей не отвечала. Остальные оппозиционные партии и вовсе в этом вопросе интересам россиян соответствовать не смогли.
«Огромному числу россиян эта риторика не просто близка, она для них — единственно правильная», — заявил политолог.
К слову, этим же обстоятельством эксперт объясняет и успех «Яблока» и «Новых людей». Эти партии сумели мобилизовать избирателей, недовольных современной политической стратегией России. Но вот, как отмечают наблюдатели, к сожалению, они конкурировали за одну и ту же аудиторию, оттягивая голоса друг у друга.