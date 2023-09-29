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Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?

Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?

29 сентября 2023, 14:35
Фото: 1MI
Основной сенсацией на прошедших выборах в Екатеринбурге стал успех ЛДПР. За счет чего либерал-демократы на выборах в Гордуму обошли остальные оппозиционные партии, разбиралась редакция TagilCity.ru

9-10 сентября в Екатеринбурге состоялись выборы депутатов Гордумы Екатеринбурга. Явка упала с 23,66% в 2018 году (тогда состоялись выборы предыдущего созыва Гордумы) до 20,67%. И это при том, что в уральской столице была впервые опробована технология дистанционного голосования, добавившая около 5-7% к общей явке, как полагают эксперты.

Интересно и перераспределились голоса между партиями. Сравним результаты выборов 2018 и 2023 годов.

Результаты выборов в Гордуму Екатеринбурга в 2018 году

  • «Единая Россия» — 90 430 или 31,57% голосов
  • КПРФ — 65 921 или 23,02%
  • «Справедливая Россия — За правду» — 59 171 или 20,66%
  • ЛДПР — 39 443 или 13,77%
  • «Яблоко» — 15 578 или 5,44%

Результаты выборов в Гордуму Екатеринбурга в 2023 году

  • «Единая Россия» — 96 532 или 41,87% голосов 
  • ЛДПР — 33 651 или 14,6%
  • КПРФ — 28485 или 12,36%
  • «Справедливая Россия — За правду» — 25 677 или 11,14%
  • «Яблоко» — 21 296 или 9,24%
  • «Новые люди» — 19 591 или 8,5%.

И партия «Единая Россия», и партия «Новые люди» могли воспользоваться шансом привлечь избирателей с помощью технологии дистанционного голосования на сайте (ДЭГ), ранее об этом рассуждали эксперты TagilCity.ru.

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Результаты выборов показали, что «партия власти» получила дополнительно 6,5 тысяч голосов екатеринбуржцев, а «Новые люди» сумели пробиться в «клуб парламентских партий» в Гордуме Екатеринбурга. «Яблоко», как видим, также сумело набрать дополнительно почти 6 тысяч голосов.

Потеряли голоса КПРФ и СРЗП, причем очень прилично — более половины каждая партия.

А вот ЛДПР потеряла немного в абсолютном значении, и единственная из оппозиции приобрела в процентном, в итоге поднявшись на второе место после «Единой России».

Фактически это означает, что ЛДПР заняла первое место среди оппозиционных партий (ведь с «партией власти» они соревноваться не могут). Как же получилось, что либерал-демократы обошли «левых» (коммунистов и социал-демократов)?

Эксперты, опрошенные TagilCity.ru выдвинули три версии:

  • Успех ЛДПР достигнут благодаря провалу «левых» (в основном, КПРФ);
  • Успех ЛДПР сделали политтехнологи;
  • Успех ЛДПР случаен, просто так сложилось.

Давайте разберем каждую версию.

Фото: tagilcity.ru

Успех ЛДПР = провал КПРФ?

Свердловское отделение ЛДПР добилось успеха благодаря тому, что сумела переманить часть протестного электората, ранее голосовавшего за КПРФ. Такое мнение высказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Однако эксперт отметил и другие факторы.

«В Екатеринбурге ЛДПР забрала часть аудитории КПРФ. Как это получилось? Во-первых, лидер ЛДПР все же посетил Екатеринбург, в отличие от своего коллеги из КПРФ. Федеральная поддержка очень важна. Во-вторых, ЛДПР действительно четко придерживалась однажды выбранной стратегии, а „семейному подряду“ КПРФ (Александр и Виктория Ивачевы являются депутатами разных уровней, прим.ред.), я думаю, некоторые избиратели уже не верят», — считает Андрей Русаков.

Интересно, что лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев назвал несколько другие причины победы ЛДПР.

«То, что ЛДПР выиграла [второе место]… Здесь имел место союз „Единой России“ и ЛДПР. На них и администрация [Екатеринбурга] работала, и финансирование одного коммунального холдинга, и все легальные и нелегальные ресурсы на получение этого результата», — заявил Александр Ивачев в интервью TagilCity.ru.

Также лидер свердловских коммунистов намекнул, что в 2018 году он воспользовался протестными настроениями электората, раздраженного введением пенсионной реформы, а в этом году аналогичной повестки не было.

Успех политтехнологов?

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин полагает, что свою роль сыграло несколько факторов.

Во-первых, ЛДПР следовала сложной современной адженте.

«Они подняли как свой флаг тему СВО — тему тяжелую и глубоко личную для людей, но они не побоялись выступить убежденными патриотами, не пытались сидеть на двух стульях, и их откровенность сработала», — говорит эксперт.

Во-вторых, запуск нейросети «КиберЖириновский». Это было действительно что-то необычное. Такого в России еще не делали.

«К „осиротевшей“ партии вернулся ее вождь», — подчеркивает вышеприведенный тезис Анатолий Гагарин.

По мнению эксперта, этот ход привлек и молодую аудиторию, и взрослых поклонников Владимира Вольфовича.

Здесь нужно пояснить, что после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году многие наблюдатели относились к дальнейшим политическим перспективам этой партии с большими сомнениями. Звучали мнения, мол, это «партия одного человека», «вождистская партия», так что будущего без Жириновского у ЛДПР нет. Однако, как показала история, либерал-демократы преодолели этот кризис.

И в третьих, своим эффектным возвращением, по мнению политолога, ЛДПР обязана вполне конкретной команде политтехнологов.

«ЛДПР перезапустила себя в медиа-пространстве. Партийцы выходили с громкими инициативами, делали это на злобу дня, красиво и эффектно. За всем этим чувствуется рука команды партийных технологов, которой руководит известный федеральный политтехнолог Илья Гамбашидзе. Очевидно, что до начала сотрудничества с ним партия отсутствовала в новостной повестке и чувствовалась определенная растерянность», — полагает собеседник TagilCity.ru.

Электоральный юрист Иван Кадочников занял особую позицию. По его словам, основная причина успеха ЛДПР — только в том, что они последовательно придерживались однажды выбранной стратегии.

«Я не знаком с работой команды Гамбашидзе, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. На мой взгляд, нейросеть „КиберЖириновский“ не сработала. Но сработало другое: то, что современное руководство ЛДПР четко следует однажды выбранной еще Жириновским стратегии и риторике», — полагает эксперт.
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Случайность?

А вот политолог Сергей Мошкин считает, что успех ЛДПР во многом случаен, просто так сложились обстоятельства на политической арене.

Дело в том, считает эксперт, что, голосуя за ЛДПР, избиратели, таким образом, высказывали свое мнение относительно нерешительной политики «центристов», которых представляет «партия власти».

Вспомним слова предыдущего спикера о современной повестке, связанной с СВО. Мошкин также отмечает, что ЛДПР последовательно придерживается четкой, понятной и близкой очень многим россиянам политики «сильной державы» (недоброжелатели называют это «имперской политикой»). «Единая Россия» настолько последовательно настроениям избирателей не отвечала. Остальные оппозиционные партии и вовсе в этом вопросе интересам россиян соответствовать не смогли.

«Огромному числу россиян эта риторика не просто близка, она для них — единственно правильная», — заявил политолог.

К слову, этим же обстоятельством эксперт объясняет и успех «Яблока» и «Новых людей». Эти партии сумели мобилизовать избирателей, недовольных современной политической стратегией России. Но вот, как отмечают наблюдатели, к сожалению, они конкурировали за одну и ту же аудиторию, оттягивая голоса друг у друга.

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