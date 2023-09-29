Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?

Здесь нужно пояснить, что после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году многие наблюдатели относились к дальнейшим политическим перспективам этой партии с большими сомнениями. Звучали мнения, мол, это «партия одного человека», «вождистская партия», так что будущего без Жириновского у ЛДПР нет. Однако, как показала история, либерал-демократы преодолели этот кризис.