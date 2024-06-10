Пьяный житель Верхней Салды ударил полицейского

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Пьяного мужчину доставили в отделение полиции за преступление против жизни и здоровья другого человека. В какой-то момент горожанин, не желая нести ответственность, ударил кулаком в лицо оперуполномоченного, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Из-за удара у правоохранителя оказалась рассечена губа. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил свердловчанина к одному году тюремного заключения.
Напомним, 18 марта 2024 года житель села под Нижним Тагилом избил знакомого, а затем ударила сотрудника правоохранительных органов.