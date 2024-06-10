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Updated Сегодня, 06:15

Пьяный житель Верхней Салды ударил полицейского

Пьяный житель Верхней Салды ударил полицейского

10 июня 2024, 06:13
Фото: 1MI
В Верхней Салде пьяный местный житель напал на полицейского во время задержания. Инцидент произошел в декабре 2023 года.

Пьяного мужчину доставили в отделение полиции за преступление против жизни и здоровья другого человека. В какой-то момент горожанин, не желая нести ответственность, ударил кулаком в лицо оперуполномоченного, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из-за удара у правоохранителя оказалась рассечена губа. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил свердловчанина к одному году тюремного заключения.

Напомним, 18 марта 2024 года житель села под Нижним Тагилом избил знакомого, а затем ударила сотрудника правоохранительных органов.

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