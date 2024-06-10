Пьяный житель Верхней Салды ударил полицейского

Пьяного мужчину доставили в отделение полиции за преступление против жизни и здоровья другого человека. В какой-то момент горожанин, не желая нести ответственность, ударил кулаком в лицо оперуполномоченного, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.