Жителя Новоуральска приговорили к пожизненному заключению за убийство и кражу

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Во время судебных прений прокурор требовал у суда приговорить свердловчанина к пожизненному заключению.
В итоге суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, назначил подсудимому пожизненное в ИК особого режима, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, в апреле осужденный тайком проник в дом, где жила его девушка со своей мамой и, украв телевизор, поджег жилое здание и баню.
В мае он поджег дом, в котором находилось четыре человека, так как у него возник конфликт с человеком, который занимал у него деньги. Вскоре молодого человека задержали.