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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Жителя Новоуральска приговорили к пожизненному заключению за убийство и кражу

Жителя Новоуральска приговорили к пожизненному заключению за убийство и кражу

17 июня 2024, 08:26
Фото: Прокуратура Свердловской области
20-летний житель Новоуральска отправится в тюрьму на пожизненное заключение за убийство четырех человек, поджог, кражу и незаконное проникновение в жилище. Эти преступления он совершил в апреле и мае 2023 года.

Во время судебных прений прокурор требовал у суда приговорить свердловчанина к пожизненному заключению.

В итоге суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, назначил подсудимому пожизненное в ИК особого режима, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Напомним, в апреле осужденный тайком проник в дом, где жила его девушка со своей мамой и, украв телевизор, поджег жилое здание и баню.

В мае он поджег дом, в котором находилось четыре человека, так как у него возник конфликт с человеком, который занимал у него деньги. Вскоре молодого человека задержали.

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