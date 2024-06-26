Тест «Узнайте советский фильм по одному кадру»

Тест

Мы собрали в этом тесте только самые известные фильмы. Безусловно, вы все хорошо их знаете и наверняка без труда процитируете целые монологи главных героев. Но мы решили усложнить задачу. Итак, готовы немного поностальгировать а заодно освежить в своей памяти бессмертные картины? Камера! Мотор! Поехали!

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