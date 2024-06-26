Тест «Узнайте советский фильм по одному кадру»

Фото: кадр из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
Советские фильмы можно пересматривать бесконечно — столько в них теплоты, доброго и светлого юмора, искренности. Насколько хорошо вы знаете классику отечественного кинематографа и сможете ли угадать фильмы по одному-единственному кадру? Проверьте себя с помощью теста, подготовленного TagilCity.ru.
Тест
Мы собрали в этом тесте только самые известные фильмы. Безусловно, вы все хорошо их знаете и наверняка без труда процитируете целые монологи главных героев. Но мы решили усложнить задачу. Итак, готовы немного поностальгировать а заодно освежить в своей памяти бессмертные картины? Камера! Мотор! Поехали!