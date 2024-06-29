Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после фестиваля «Ночь музыки»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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О конфликте машинисту поезда сообщили пассажиры поезда. Нарушителей общественного порядка задержали на станции «Уралмаш», сообщили в пресс-службе УМВД.
Драка произошла около 2:00 в ночь на субботу, 29 июня. Многие жители столицы Среднего Урала в это время как раз возвращались с фестиваля «Ночь музыки».
В результате конфликта серьезно никто не пострадал. На зачинщиков составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
Несколькими днями ранее в Екатеринбурге две компании выясняли отношения с помощью оружия.