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Published Сегодня, 08:58

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Массовая драка произошла в метро Екатеринбурга после фестиваля «Ночь музыки»

Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после фестиваля «Ночь музыки»

29 июня 2024, 08:58
Фото: 1MI

Массовая драка произошла в метро Екатеринбурга после фестиваля «Ночь музыки»

На станции «Уралмаш» екатеринбургского метро в одном из вагонов произошло побоище. Драчунов быстро разняли прибывшие сотрудники полиции.

О конфликте машинисту поезда сообщили пассажиры поезда. Нарушителей общественного порядка задержали на станции «Уралмаш», сообщили в пресс-службе УМВД.

Драка произошла около 2:00 в ночь на субботу, 29 июня. Многие жители столицы Среднего Урала в это время как раз возвращались с фестиваля «Ночь музыки».

В результате конфликта серьезно никто не пострадал. На зачинщиков составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Несколькими днями ранее в Екатеринбурге две компании выясняли отношения с помощью оружия.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Метро#Задержание#Драка#Массовая драка#18+#Екатеринбург
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