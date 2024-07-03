Екатеринбургский митрополит призвал местную власть совместно бороться с пьянством

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Глава Екатеринбургской епархии выразил обеспокоенность тем, что столица Урала является одним из лидеров в России по потреблению пива.
Владыка также подчеркнул, что резко возросло количество автоаварий в состоянии опьянения.
По мнению церковного иерарха, необходимо изучить ситуацию, понять причины пьянства жителей Свердловской области, а затем совместно с властями разработать план действий по решению данной проблемы.
Напомним, Свердловская область вошла в тройку лидеров по употреблению пива в России.