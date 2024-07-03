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Updated Сегодня, 08:08

Екатеринбургский митрополит призвал местную власть совместно бороться с пьянством

Екатеринбургский митрополит призвал местную власть совместно бороться с пьянством

3 июля 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на заседании Попечительства о народной трезвости предложил региональным властям разработать совместный план борьбы с пьянством.

Глава Екатеринбургской епархии выразил обеспокоенность тем, что столица Урала является одним из лидеров в России по потреблению пива.

Владыка также подчеркнул, что резко возросло количество автоаварий в состоянии опьянения.

По мнению церковного иерарха, необходимо изучить ситуацию, понять причины пьянства жителей Свердловской области, а затем совместно с властями разработать план действий по решению данной проблемы.

Напомним, Свердловская область вошла в тройку лидеров по употреблению пива в России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Власть#Пьянство#Екатеринбург#Митрополит#Алкогольная зависимость
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