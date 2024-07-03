Ревнивый наркоман загубил бывшую сожительницу Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Мужчина решил выяснить отношения со своей бывшей сожительницей, которая работала в банке. Он пришел к ней и предложил выйти на улицу для беседы. В ходе конфликта мужчина неожиданно достал колющий предмет, схожий по внешнему виду с ножом, и нанес удары в грудь девушке.
Преступник повредил крупные сосуды, задел сердце. В результате большой потери крови пострадавшая скончалась там же.
В настоящее время уголовное дело по данному преступлению направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.
Ранее пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа.