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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Екатеринбурге местный житель убил сотрудницу банка

Ревнивый наркоман загубил бывшую сожительницу Екатеринбурге

3 июля 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге местный житель убил сотрудницу банка

В Екатеринбурге местный житель под воздействием наркотиков заколол на улице бывшую сожительницу.

Мужчина решил выяснить отношения со своей бывшей сожительницей, которая работала в банке. Он пришел к ней и предложил выйти на улицу для беседы. В ходе конфликта мужчина неожиданно достал колющий предмет, схожий по внешнему виду с ножом, и нанес удары в грудь девушке.

Преступник повредил крупные сосуды, задел сердце. В результате большой потери крови пострадавшая скончалась там же.

В настоящее время уголовное дело по данному преступлению направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Ранее пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Полиция#Убийство#Криминал#Наркоман#Екатеринбург#Зарезал
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