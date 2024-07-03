Ревнивый наркоман загубил бывшую сожительницу Екатеринбурге

Мужчина решил выяснить отношения со своей бывшей сожительницей, которая работала в банке. Он пришел к ней и предложил выйти на улицу для беседы. В ходе конфликта мужчина неожиданно достал колющий предмет, схожий по внешнему виду с ножом, и нанес удары в грудь девушке.